Çocuk istismarı azgın azınlığın işi! Molotof atan masum, sprey sıkan suçlu

İzmir’de Atatürk Anıtı’nın bulunduğu duvara sprey boya ile ‘’boş yapma” yazan 16 yaşındaki İ.Y. adlı çocuğun tutuklanmasına alkış tutan malum zihniyet, sıra ortalığı yakıp yıkanlara ve ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına her türlü hakareti savuranlara gelince benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülüğe imza atıyor. Son 5 yılda 804 çocuğun “Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla mahkemelik olmasını görmezden gelen CHP ve avaneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden çocukların uzlaşma taleplerinin “İstiklal Marşı”nı ezberlemek ve “özür dilemek” şartıyla kabul edilmesini bile büyük bir cezaymış gibi çarpıtarak, minik yavruların yargı eliyle mağdur edildiği algısını oluşturuyor. Gezi’de meşru iktidarı devirmek için polise taş ve molotof atan çocukları “ekmek almaya gidiyordu” diye kutsayan, hendek ihanetinde PKK’ya siper olan terör sevicileri “afacan çocuk” gibi gösteren bu zihniyetin, sıra 5816 sayılı yasa kapsamında tutuklanan çocuklara gelince başını kuma gömmesi, azgınların gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.

Taş atan masum, boya yapan suçlu

Azgın azınlığın çocuklar üzerinden yürüttüğü kirli istismar örneklerinden bazıları şöyle:

• Gezi provokasyonunda polise taş ve molotof atan çocuklar arasında bulunan 14 yaşındaki Berkin Elvan isimli bir çocuğu vandallara siper eden ve ölümünün ardından ‘Ekmek almaya gidiyordu’ diyerek algı yönetenler, Diyarbakır’da Silvan ilçesinde, sebze almak için evden çıktığı sırada teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat Sımpil’i görmezden geldi.

• İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı’nın bulunduğu duvara sprey boya ile “Boş yapma” yazan 16 yaşındaki İ.Y’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini alkışlayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “O.ç. Tayyip, şerefsizsin geber artık kurtulalım” diyen Dila Koyurga isimli ‘çocuğu’ CHP İzmir İl Sekreteri yaptı.

• Atatürk büstüne kartopu attığı gerekçesiyle Bayburt’ta 12 yaşındaki bir kızı zorla başka okula nakleden zihniyet, PKK’nın hendek saldırılarında katılan YDG-H’li teröristler için, “Hendekler kapandıkça çocuklar öldürüldü” manşetleri attı.

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Yaptıkları ikiyüzlülük

Meşru iktidarları devirmek için her türlü çocuk istismarına imza atan malum zihniyetin çifte standardını Akit’e değerlendiren Avukat Kerami Özdemir, “16 yaşındaki çocuğun tutuklanması üzerinden kendine has bir şehvet duygusuyla sevinen bir belli bir kesimler var Türkiye’de. Bunlar sık sık medyada ya da sosyal medyada sözde ‘çocuk hakları’ üzerinden hükümete karşı ya da belli kesimlere karşı sürekli saydıran tipler. Ama konu 5816 olduğunda kafalarını kuma gömüyorlar. Bu ikiyüzlülük, çifte standart çok net bir şekilde açığa çıkıyor” dedi.

Onlar yapınca 'çocuk'

Gazeteci Şükrü Sak ise, “Son 5 yılda, 804 çocuk 5816 Sayılı kanundan dolayı soruşturmaya maruz kalmış. Bu çocuklardan kaçı tutuklandı bilmiyoruz. İzmir’de Atatürk büstüne sprey boya ile ‘Boş yapma’ yazan 16 yaşındaki çocuk da tutuklanmış. Diğer taraftan, zorla ellerine molotof tutuşturulan çocukları suça teşvik edip onlar üzerinden propaganda yapan zihniyet, yapılan işi ‘meşrulaştırma’ için de ‘onların henüz çocuk’ olduğunu öne sürüyor! Peki, Atatürk büstüne sprey boya ile yazı yazan 16 yaşındaki ‘çocuk’, çocuk değil mi? Bir kesimin ‘dogmatik’ inançları çerçevesinde ‘sorgulanmayan’ ve keyfi uygulamalara mevzu olan bu kanun bir an önce değiştirilmeli, çoluk çocuğun bu şekilde hayatlarının karartılmasına izin verilmemelidir. Bu zulümdür!”