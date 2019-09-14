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Çocuk istismarcısı sapık rahibe 30 yıl hapis

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir rahip, kilise korosundaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunma suçundan, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:21
Çocuk istismarcısı sapık rahibe 30 yıl hapis

Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara dönük cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Amerikan Hava Kuvvetlerinde rahiplik yapan ve albay rütbesi bulunan Arthur Perrault adlı rahip geçtiğimiz nisanda 6 ağır cinsel taciz iddiasında suçlu bulunmuştu.

Kilise 3 milyar dolar tazminat ödedi

ABD'de 1992'den beri çocuklara dönük cinsel taciz skandallarının merkezinde bulunan Katolik Kilisesi'nin bu tarihten beri yaşanan birçok olayı ört bas ettiği ortaya çıkmıştı. Açılan davalardan dolayı kilise mağdurlara şu ana kadar 3 milyar dolar tazminat ödedi. ABD'de federal yasalar bu tür suçlarda mahkumun hapis cezasının en az yüzde 85'ini çekmesini zorunlu kılıyor. Bu da Perrault'nun ömrünün sonuna kadar hapiste kalacağı anlamına geliyor. Eski rahip, işlediği suçların kamuoyuna duyurulmasının ardından 1992'de Fas'a kaçmıştı. 2017'de tutuklanan Perrault, Fas'tan ABD'ye sınır dışı edilmişti.

1991 ve 1992 yıllarında yaşandı

Olaylar 1991 ve 1992 yıllarında Alberquerque'teki Kirtland Askeri Havaüssü'nde yaşanmıştı. O dönem dokuz yaşında olan mağdur çocuğa Perrault'un cinsel tacizde bulunmadan önce hediyeler aldığı ve gezilere götürdüğü ortaya çıktı.

Rahip hakkında pedofili suçlamaları

Şimdilik sadece bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan eski din adamı hakkında başka çocukların da mağdur olduğu pedofili suçlamaları da bulunuyor. Dava sırasında mağdur oldukları düşünülen yedi tanık 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda New Mexico ve Rhode Island'da rahibin kendilerine kötü davrandığı yönünde ifade verdi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:21
  1. Kilis
  2. ABD

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