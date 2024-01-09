Çocuk istismarcısı LGBT'li Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davası ertelendi!

Çocuklara sapkın anlayışlarını zerk eden, sapık kuruluş Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davası 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

İstanbul’daki LGBT derneklerinin ana merkezi olan ve çocuklara eşcinsellik propagandası yapan Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2021'de denetimden geçmiş sapkınlıkları sebebiyle hukuki süreç başlatılmıştı.

Merkezin kapatılması için başlatılan hukuki sürece ilişkin dava duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam edildi.

Mahkeme, dernek hakkında devam eden soruşturma dosyalarının akıbetlerinin sorulmasına karar vererek, duruşmayı 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin rezalet paylaşımları

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, buraya getirilen çocuklarımızın ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor. İşte o rezalet paylaşımlar:

Eşcinsellik propagandası yapan Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın

Kitaplardan giyime, tarihten sinemaya, medyadan tüm sahalara varana kadar eşcinsellik propagandası yapan LGBT derneklerinden biri de 2006 yılında kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi. Yurt dışından aldığı fonlarla İstanbul’da çocuklara eşcinsellik batağına düşürmek için çalışıyor. Küresel çete LGBTİ+ kirli ve sapkın projelerini başta çocuklar olmak üzere herkese uygulamaya çalışıyor.

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Vukuatları bitmiyor

Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2021 yılında da ‘LGBTi+ çocuklar’ başlığıyla program hazırlamış, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yaptıkları yürüyüşte müstehcen pankartlar açmışlardı. Kobane olaylarında çocuklara çıkarttırdığı dergide PKK propagandası yapmıştı.

Tarlabaşı Toplum Merkezi, birçok LGBT dernekleriyle işbirliği halinde. Çıkardığı çocuk dergileriyle de çocuklara cinsiyetsizlik zehri akıtılıyor.

Sapkın kuruluşu destekleyen sapkınlar

Sapkın kuruluş olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne destek veren ve imza atan benzer dernekler de şunlar:

17 Mayıs Derneği

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

Ankara 78’liler Meclisi

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği

Başka Bir Okul Mümkün Derneği

Beyoğlu Yurttaş Meclisi

Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları İnisiyatifi (Biz LGBTİ+ İnisiyatifi)

BoMoVu Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği

​​Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

DEMOS Araştırma Derneği

Demokrasi İçin Birlik (DİB)

Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

Diyalog Grubu

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Diyarbakır Göç ve İnsani Yardim Vakfı

Doğu Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu

Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çocuk Hakları Merkezi

Genç Düşünce Enstitüsü

Genç LGBTİ+ Derneği

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

Hak İnisiyatifi Derneği

Hak ve Adalet Platformu

HEVİ LGBTİ+ Derneği

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

​​ICHILD – Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği

Kaos GL Derneği

Kırkayak Kültür

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

LİSTAG – LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Mekanda Adalet Derneği

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Özgür Renkler Derneği

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Rengarenk Umutlar Derneği

Rosa Kadın Derneği

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Sivil Alan Araştırmaları Derneği

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği

​​Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Şehir Dedektifi İnisiyatifi

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

Tevgera Jinên Azad (TJA)

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir)

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği

Yeşil Düşünce Derneği

Yurttaş Girişimi

Yurttaşlık Derneği