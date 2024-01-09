Çocuk istismarcısı LGBT'li Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davası ertelendi!
Çocuklara sapkın anlayışlarını zerk eden, sapık kuruluş Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davası 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.
Çocuklara sapkın anlayışlarını zerk eden, sapık kuruluş Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davası 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.
İstanbul’daki LGBT derneklerinin ana merkezi olan ve çocuklara eşcinsellik propagandası yapan Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2021'de denetimden geçmiş sapkınlıkları sebebiyle hukuki süreç başlatılmıştı.
Merkezin kapatılması için başlatılan hukuki sürece ilişkin dava duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam edildi.
Mahkeme, dernek hakkında devam eden soruşturma dosyalarının akıbetlerinin sorulmasına karar vererek, duruşmayı 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.
Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin rezalet paylaşımları
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, buraya getirilen çocuklarımızın ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor. İşte o rezalet paylaşımlar:
Eşcinsellik propagandası yapan Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın
Kitaplardan giyime, tarihten sinemaya, medyadan tüm sahalara varana kadar eşcinsellik propagandası yapan LGBT derneklerinden biri de 2006 yılında kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi. Yurt dışından aldığı fonlarla İstanbul’da çocuklara eşcinsellik batağına düşürmek için çalışıyor. Küresel çete LGBTİ+ kirli ve sapkın projelerini başta çocuklar olmak üzere herkese uygulamaya çalışıyor.
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Vukuatları bitmiyor
Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2021 yılında da ‘LGBTi+ çocuklar’ başlığıyla program hazırlamış, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yaptıkları yürüyüşte müstehcen pankartlar açmışlardı. Kobane olaylarında çocuklara çıkarttırdığı dergide PKK propagandası yapmıştı.
Tarlabaşı Toplum Merkezi, birçok LGBT dernekleriyle işbirliği halinde. Çıkardığı çocuk dergileriyle de çocuklara cinsiyetsizlik zehri akıtılıyor.
Sapkın kuruluşu destekleyen sapkınlar
Sapkın kuruluş olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne destek veren ve imza atan benzer dernekler de şunlar:
17 Mayıs Derneği
AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı
Ankara 78’liler Meclisi
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Beyoğlu Yurttaş Meclisi
Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları İnisiyatifi (Biz LGBTİ+ İnisiyatifi)
BoMoVu Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
DEMOS Araştırma Derneği
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
Diyalog Grubu
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
Diyarbakır Göç ve İnsani Yardim Vakfı
Doğu Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çocuk Hakları Merkezi
Genç Düşünce Enstitüsü
Genç LGBTİ+ Derneği
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
Hak İnisiyatifi Derneği
Hak ve Adalet Platformu
HEVİ LGBTİ+ Derneği
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
ICHILD – Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
Kaos GL Derneği
Kırkayak Kültür
Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği
LİSTAG – LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)
Mekanda Adalet Derneği
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Özgür Renkler Derneği
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
Rengarenk Umutlar Derneği
Rosa Kadın Derneği
SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği
Sivil Alan Araştırmaları Derneği
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
Sulukule Gönüllüleri Derneği
Şehir Dedektifi İnisiyatifi
Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
Tevgera Jinên Azad (TJA)
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir)
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
Yeşil Düşünce Derneği
Yurttaş Girişimi
Yurttaşlık Derneği