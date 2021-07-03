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Gündem Çocuk haczine de çözüm bulunsun
Gündem

Çocuk haczine de çözüm bulunsun

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ninde hayvanların haciz edilmekten çıkarılması ön görülürken, yıllardır devam eden çocuk haczi konusunda herhangi bir adım atılmaması mağdurları üzdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 10:36:00 -
Çocuk haczine de çözüm bulunsun

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Binlerce baba çocuklarını haciz etmek zorunda kalmaktadır. Çocuklarımızın hayvanlar kadar, kuş kadar kıymeti yok mudur” dedi. Türkiye Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan da, şöyle konuştu: “Çocukların mal gibi haciz edildiği, icra yoluyla alınabildiği bu zaman diliminde çocuklarımızın hayvan kadar değeri olmadığına üzülerek bir kez daha şahit olmuş olduk. Sözün bittiği yerdeyiz.”
Yeni Akit Gazetesi

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