Çocuk haczine de çözüm bulunsun

Resul Ekrem Şahan Ankara

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Binlerce baba çocuklarını haciz etmek zorunda kalmaktadır. Çocuklarımızın hayvanlar kadar, kuş kadar kıymeti yok mudur” dedi. Türkiye Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan da, şöyle konuştu: “Çocukların mal gibi haciz edildiği, icra yoluyla alınabildiği bu zaman diliminde çocuklarımızın hayvan kadar değeri olmadığına üzülerek bir kez daha şahit olmuş olduk. Sözün bittiği yerdeyiz.”

