Felahiye ilçesinin genç ve başarılı kaymakamı Nazlı Demir, ''Çocuk gülerse dünya güler'' anlayışıyla yola çıktıklarını belirtiyor.

ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER



Kaymakam Nazlı Demir; ''Farklı bir dünya yaşatmak, çocuklarımızın yüzlerini gülümsetmek, önemli olduklarını hissettirmek için 9-10 Mayıs tarihleri arasında ilçemizde Çocuk Şenliği düzenliyoruz. Etkinliğimiz sadece Kayseri ve ilçelerine değil ülkemizin dört bir yanındaki tüm çocuklarımıza ve kendini çocuk hisseden her vatandaşımıza açıktır.



Kendilerini misafir etmek isteriz. Çocuk Şenliğinin gelecek yıllara da taşıyarak nasip olursa ilçemizde gelenekselleştirmek istiyoruz. Diyoruz ki: Çocuk gülerse dünya güler''dedi.

KAYSERİLİ ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK



Felahiye 1. Geleneksel Çocuk Şenliği'nde kurulan özel stantlarda bir birinden eğlenceli oyunlar yer alacak.



Çocuklar geleneksel oyunlar olan halat çekme, mendil kapmaca, çuval yarışı gibi oyunların yanı sıra Slime atölyesi, ebru sanatı çalışması, spor müsabakaları, perküsyon ekibi ile türkü hikaye canlandırması gibi bir çok eğlenceli etkinlikle doyasıya eğlenecek. 2 gün boyunca düzenlenecek kermeler ile şenliğin ilçe ekonomisine de pozitif etki yapması bekleniyor.