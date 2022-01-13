Çocuk gösterisinde başörtüye ayağa kalktılar, alkole ses yok! İşte CHP kafası

Çocuklara alkol içiren ebeveyn görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmezken, içki masasına oturtulan ve tahmini 4 yaşında olduğu görülen bir kız çocuğuna teyzesi tarafından bizzat rakı içirtildi.

TV8'de muhabirlik yapan Jiyan Tokay isimli kadın o anları kameraya aldırdıktan sonra sosyal medya hesabında "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.

"Nasıl beğendin mi?"

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.



Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında bu skandal görüntü ele alındı. Programda İsmail Saymaz'ın da attığı bir tweet gösterildi. Ancak İsmail Saymaz ve bu kafada olan CHP'lilerin bu küçük çocuğa içki içirilmesi skandalında seslerinin çıkmadığı belirtildi.