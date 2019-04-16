Çocuk Festivali 19 Nisan’da başlıyor

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Pendik Çocuk Festivali 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Pendikli çocuklar 12 ülkeden gelecek konuk çocuklarla birlikte 5 gün bayram coşkusu yaşayacak.

Uluslararası Pendik Çocuk Festivali’ne bu yıl Azerbaycan, KKTC, Macaristan, Çin, Endonezya, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Sırbistan-Novipazar, Tacikistan ve Ukrayna’dan konuk ekipler katılacak. Festival kapsamında hem Türk ve konuk ekiplerin birbirinden renkli sahne gösterileri, animasyonlar, geziler ve Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışları gerçekleşecek. Pendik Kaymakamlığı ve CIOFF’un katkılarıyla düzenlenen ve tüm çocuklarla ailelerine açık olan festivalde etkinliklerin adresi ise Pendik Sahil Meydanı olacak.

Dolu dolu festival programı

Festival, 19 Nisan Cuma günü saat 15.30’da Sahil Atatürk Anıtı’ndaki tören ve kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından saat 17.00’de Pendik Sahil Meydanı’nda kurulan sahnede hem Türk, hem konuk ülke ekiplerinin gösterileri gerçekleşecek. 20 ve 21 Nisan’da ise önceGeleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları, ardından saat 15.00’tesahne gösterileri yapılacak. Çocuklar yumurta yarışı, yakan top gibi Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla hem eğlenip hem de ödüller kazanacak. Festival, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda final gösterileriyle sona erecek.