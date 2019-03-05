0553 313 94 23

Çocuk dişlerinde acil durumlara dikkat

Diş hekimi Ayten Can,çocuklarda görülen diş rahatsızlıkları hakkında bilgi verdi.

05 Mart 2019 Salı 09:18
Çocuk dişlerinde acil durumlara dikkat

Diş hekimi Ayten Can,çocuklarda görülen diş rahatsızlıkları hakkında bilgi verdi.


Diş hekimi Ayten Can, diş çıkarma sürecinin 20 yıl olduğunu ifade ederek, “İlk diş yaklaşık altı aylıkken çıkar. Akıl dişleri de 18-20 yaşında. Demek ki diş çıkarma süreci, insanın 20 yılını alır. Ama hangi diş kaç yaşında çıkar? 1-1, 5 yıl önce veya sonra sürmesi gereken dişin vakitsiz sürebileceğini, bazen de gecikmeler olabileceğini belirtmeliyiz. Süt dişleri toplam 20 tanedir. Süt dişlerinin aralarının açık olması normaldir. Bunun nedeni yerlerine gelecek daimi dişlere yer sağlamaktır. Süt dişlerinde de çürük oluşabilir. Bu çürüklerinde mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Süt dişleri iltihaplanmış ise önce kanal tedavisi denenmeli, mümkün olmazsa diş çekilmelidir. Süt dişleri zamanından önce çekilirse, alttan gelen daimi dişe yer kalmaz ve yer darlığı oluşur” dedi.


Diş hekimi Ayten Can çocuk dişlerinde acil durumlarda ne yapılacağı ise şöyle sıraladı:


“Diş ağrısı: Ağrıyan dişin çevresini temizleyin. Ilık tuzlu su ile gargara yaptırın ve eğer varsa sıkışmış yiyecek artıklarını diş ipi ile uzaklaştırın. Asla dişin üzerine aspirin ya da benzeri ilaçlar koymayın. Çocuğunuza daha önce de denemiş olduğunuz bir ağrı kesici verin ve en kısa sürede bir diş hekimine götürün.


Isırılmış dudak, dil, dudak ya da yanak: Yaralı bölgeye buz koyun. Eğer kanama varsa, temiz bir gazlı bez ile hafifçe basınç uygulayın. Kanama 15 dakika içinde durmazsa diş hekiminize başvurun.


Diş tümüyle çıkmışsa: Dişi bulun. Köküne mümkün olduğunca dokunmadan alın. Diş hekimine gidene kadar dişi saklamak için en ideal ortam süttür. Temiz bir kapta sütün içinde koruyarak en kısa sürede diş hekiminize gidin.


Süt veya sürekli dişlere travma: Hiç zaman kaybetmeden diş hekiminiz ile temasa geçin. Travmalardan sonra her kaybedilen saat oluşan hasarı büyütmektedir.


Diş hekiminize ulaşana kadar: Yarayı ılık su ile temizleyin. O bölgeye soğuk kompres uygulayın. Varsa Kırık diş parçalarını saklayın.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Akar ve komutanlar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağıyla görev uçuşu yaptı
    1. Bakan Akar ve komutanlar, Havadan..
    2. Okullar arası yıldızlar futbol şöleni..
    3. Elazığ’da öğrencilere “Sağlıklı..
    4. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    5. Mersin GİAD üyeleri, tecrübelerini..
    6. Girişimcilik kursunu başarı ile..
    7. Türk Rus Klasik Müzik Festivali,..
    8. Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü..
    9. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Hanımlara..
    10. Kerevitaş 2018 finanasal sonuçlarını..
    11. Breakdansçılar bu yıl Ankara'da..
    12. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    13. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    14. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    16. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    17. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    18. 23 zincir markete soruşturma
    19. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    20. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    21. Borsa güne düşüşle başladı
    22. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    23. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    24. İki kız kardeş, tarihi kokuları..
    25. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    26. Enflasyona tanzim freni
    27. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    28. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    29. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    30. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!