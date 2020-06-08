  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan kız hastanelik oldu

Samsun’da kaldığı Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:47:37 -
Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan kız hastanelik oldu

Samsun’da kaldığı Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.


Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Destek Merkezinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çocuk Destek Merkezinde kalan 17 yaşındaki N.B. kaçmak için 2. katın penceresinden atladı. Yaralanan kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı