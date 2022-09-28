Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında sosyal desteklerin kapsamının genişletileceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi. Peki, Çocuk Destek Bileşeni ne kadar kimler yararlanabilir?

Çocuk desteği ne kadar? Hangi ailelere ne kadar destek ödemesi yapılacak? Çocuk Destek Bileşeni nedir?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarına işaret ederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini bildirdi.

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız" açıklamasında bulundu.