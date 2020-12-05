Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı sergileyen alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iç çamaşırı çocuk bedeni üzerinde sergileyen bazı online alışveriş sitelerini tespit etti - Görüntülerde yüzü belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasını "çocuk istismarı" olarak değerlendiren Bakanlığın başvurusunun ardından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu, cezalara ilişkin tebligatlar, ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi
ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunan bazı online alışveriş sitelerinin reklamlarının durdurulmasını sağlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yöntemle internet üzerinden satış yapan online alışveriş siteleri tespit edildi.
Bunun üzerine konuya ilişkin reklamların durdurulması için Ticaret Bakanlığına yazı gönderildi.
Bakanlık yazısında bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile bedeninin teşhir edilerek, sunulmasının "çocuk istismarı" olarak değerlendirildiği belirtildi.
Bakanlığın başvurusunun ardından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu, cezalara ilişkin tebligatlar ise ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.