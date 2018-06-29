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Çocuk bakıcısında bu özelliklere dikkat edin!

Çalışan annelerin eve katkıda bulunmaları veya kariyerleri gereği işe devam etmeleri gerekirken en büyük sorunları bebeklerini kime emanet edecekleridir.

29 Haziran 2018 Cuma 22:38
Çocuk bakıcısında bu özelliklere dikkat edin!

Öncelikle ideal bebek bakıcısı her anne için farklılık gösterse de ortak beklenti şefkatli, güvenilir ve deneyimli olmasıdır.

Bebeğin bunlar dışında gereksinimlerinin olduğu ve bunların da karşılanması gerektiği unutulmamalıdır.

Bebekle oyun oynamalıdır. Çocukların oyun ile öğrenmesine katkıda bulunması için oyun oynarken eşlik etmesi önem erz eder.

Masal okuyarak dil gelişimine katkıda bulunmalı. Çocuğun günlük hayattaki konuşmalardan öğrendiği kelimeleri teyit edebilmesi için ve yeni kelimeleri dağarcığına katabilmesi için çocuğa kitap okumak önemlidir.

Her çocuk keşfetme merakı ile soru sorar. Çocuğun yanında bulunan kişi sorduğu soruları cevaplamalıdır. Merakını gidermelidir.

Bebek bakıcısı, çocuk davranışları ile ilgili fikir sahibi olmalıdır. Davranış problemlerini çözebilmeli ve tüm bunları göz kontağı kurarak yapmalı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:38
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