Çocuk, aracına kustu diye taksi şoförü insanlıktan çıktı

Dün akşam saatlerinde bir taksi şoförüyle kadın yolcu arasında tartışma yaşandı. Yolcu küçük oğluyla araçta seyir halindeyken, çocuk bir süre sonra kusmaya başladı. Bunun üzerine anne çocuğuyla beraber araçtan indi. Şoför ise duruma tepki gösterdi.

Koltuklarının kirlenmesiyle sinirlenen şoför, yolcudan aracı temizlemesini istedi. Şoförün ısrarı üzerine araca yönelen yolcu koltuğu sildi ancak yeterli olmadı.

"Elindeki şapkayı ağzına tutabilirdin"

Israrcı tavrıyla dikkat çeken şoför, "Öğürdüğünü gördün, elindeki şapkayı tutabilirdin ağzına ama tutmadın. Şunu temizler misin, şunu bir siler misin. Kusmuklu arabaya oturur musunuz? Kendinizi başkasının yerine koyun." ifadelerini kullandı.

Yolcu şoförün bu sözleri üzerine çevreden peçete isteyerek tekrar araca yöneldi.