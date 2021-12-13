Çocukların ilgi ve beceri alanları erken çocukluk dönemi itibariyle gelişmeye başlar. Çocuğun bu alanlarda yetkinlik kazanabilmesi için ailelerin çocuklara destek vermesi çok önmelidir.

Çocuğunuzun konuşma becerilerini geliştirmek İçin öneriler

*Güzel ve etkili konuşmada en önemli kural, konuştuğumuz kişiyle göz teması kurmaktır.

*Çocuğunuzla göz teması kurmadan, jest ve mimiklerinizi kullanmadan onun ilgisini çekebilecek bir konuda konuşma yapabilirsiniz.

*Çocuğunuzun konuşma becerisini ve sözcük hazinesini geliştirmek için ilk adımı evinizin mutfağından atabilirsiniz.

Çocuğunuzla yaptığınız her aktivitede fotoğraf çekin. Daha sonra bu fotoğrafların çıktılarını alıp, birlikte albümler düzenleyin.

*Çocuğunuza, onun doğumunu, ilk aylarını, ilk sözcüklerini ve birlikte geçirdiğiniz ilk aylarınızı anlatın. Onunla ilgili hatıralarınızı paylaşmak çocuğunuzun konuşma isteğini artıracaktır.

*Gün içinde yaptıklarını size kurallara uygun bir şey anlatmasını isteyin.

*Kendi çocukluğunuza ait fotoğrafları çocuğunuza gösterin. Çocukken yapmaktan zevk aldığınız şeyleri, korkularınızı, oynadığını oyunları paylaşarak, sohbete katılmasını sağlayın.

*Çocuklar en çok oyun oynayarak gelişir. Çocuğunuzla kelime tamamlamaca, isim şehir hayvan gibi konuşma ve sözcük oyunları oynayın. Her gün bir kelime öğrenerek kelimeyi gün boyunca farklı şekillerde kullanmayı deneyin.

*Tekerlemeleri güzel konuşma etkinliklerinize katabilirsiniz.

*Çocuğunuzun konuşma becerisini geliştirmek istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de hiç kuşkusuz kitap okumaktır.

*Kelime hazinesini geliştirmek, duygularını sözcüklerle ifade etmek için şarkıları ve şiirleri kullanın.

Çocuklar için zeka geliştirici oyunlar

Yap-boz

Sözcük avı

Rol yapma oyunu

O şeyi bul oyunu

Labirentler

Saklambaç

Müzikli sayılar

Heykel/donmak

Kısa bilgiler

Çocuklarda inatlaşma

İnatlaşma, çocukluk döneminde sıkça görülen bir davranış şeklidir. En yoğun olduğu dönem ise bebeklikten çıkılıp erken çocukluk dönemine girilen 2-3 yaş civarıdır. Bu dönemde çocuklar inatlaşarak ve ağlayarak istedikleri şeyleri anne ve babalarına yaptırabildiklerini görür ve öğrenirler.

Çocuklarda stres

Boşanma, aile üyelerinden birinin ölümü, taşınma ya da yeni bir kardeşin olması gibi büyük yaşam değişiklikleri çocuklarda strese neden olabilir. Bu sarsıcı değişiklikler çocuğunuzun dünyasını alt üst edebilir. Büyük yaşam değişiklikleri kafa karışıklığı ve endişeye sebep olarak çocuğunuzun güven duygusunu sarsabilir.