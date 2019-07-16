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Çocuğunuzun internet bağımlısı olduğunu gösteren 5 işaret

Gelişen teknoloji ve değişen çağın azizliğine uğramadığımız gün yok denecek kadar az. Teknolojinin bize dayattıklarını kabul edip, farkında olmadan getirilerine de ayak uyduruyoruz. Birçoğumuzun çocukluğunda telefon yokken, şimdiki bebekler ellerinde tabletlerle vakit geçiriyorlar. Peki bu bağımlılık değil de nedir?

16 Temmuz 2019 Salı 10:39
Çocuğunuzun internet bağımlısı olduğunu gösteren 5 işaret

İnternet, doğru ve amacına yakışır şekilde kullanıldığında harika bir yardımcı ve adeta bir dost. Fakat sınırları aşıldığında, bağımlılık derecesine geldiğinde, hiç de memnun olmayacağınız sonuçlar doğuruyor. 

Özellikle bebekler bu bağımlılığa kapılarak, kendilerini mutlu etme, haz duyma gibi birçok heyecanı dilediklerince yaşadıklarıda, devamının da gelmesini istiyorlar. Halbuki "insanın bir dakikası diğer dakikasını tutmuyor" diyen atalarımız, her duyguyu tattıkları, insan oğlunun da tadacağının habercisi olmuşlardı. Çocuklarsa, her dakikalarını eğlenceye benzer duygularla geçirmek için çaba sarf ediyor, en ufak bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ise, bütün dünyalarının yıkıldığını sanıyorlar.

Bu nedenlere bağlı olarak, internete bağımlı çocuklar yetiştirmemek için adım atın!

Çocuğunuzun internet bağımlısı olduğunu gösteren 5 işaret

1-Çocukların resim çizmek, oyuncaklarla oynamak, kitap okumak hatta çizgifilm izlemek gibi birçok aktiviteyi göz ardı eden ve internete değişen çocuklarda "bağımlılık" söz konusu olabilir.

2-Bir ihtiyaç gibi, sabah kalkar kalkmaz bilgisayar arıyor, gece ona bakmadan uyuyamıyorsa, durum kritik olabilir. Günümüzde birçok kişi şu an bu durumda ve giderek telefona gömülen bir nesil çıkıyor meydana. Çocukların bu durumları yaşaması ise, ilerleyen süreçlerde daha da fazla internete düşkün olacağı anlamına geliyor.

3-Çocuğunuz sürekli olarak internette uğraştığı, ilgi duyduğu konular hakkında konuşuyorsa ve interneti kısıtlandığında mutsuz, depresif, kırılgan bir yapıda oluyorsa, internet bağımlısı olabilir.

4-Gittiği her alanda internet şifresi soruyor, interneti olmayan alanlara gitmemek için çabalıyorsa dikkat etmeniz gereken bir nokta var demektir. 

5-Çocuğunuz internette geçirdiği vakitler hakkında size yanlış beyanda bulunuyorsa, kızacağınız düşüncesiyle gizlice internet başında duruyorsa, bağımlılık oluşuyor demektir.

İnternet yerine çocuğunuzla vakit geçirmek, ona saygı ve sevgi duyduğunuzu göstermek bütün sorunların üstesinden gelmeye yetecektir. Teknolojinin bizi de içerisine alması sonucu, çocuklara yeterince ilgi göstermenin, "zaman" ile olduğunu düşünen anneler meydana geldi. Halbuki akan zaman bizim için işliyor. Çocuklar bizim çocuklarımız ve oyalanmaları için değil, sevgi için vakit geçiriyorlar. 

Aslında internet bağımlılığının başlıca sebebi "mutluluk ve sevgi" arayışıdır. Çocuklarınızla kaliteli vakitler geçirip, "doygunluk" hissine kapılmamaları gerektiğini onlara aktarın. 

 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:39
  1. internet bağımlısı çocuklar
  2. Çocuğunuzun internet bağımlısı olduğunu gösteren 5 işaret

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