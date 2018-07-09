Çocuğunuzun geceleri uykuları bölünüyorsa balık yedirin

Araştırmalara göre haftada en az birkere balık tüketen çocukların diğerlerine göre daha az uykusuzluk sorunu yaşadığı ve daha zeki olduğu görüldü. Ayrıca balık tüketen çocukların gece uyguklarında bölünmenin daha az görüldüğü bildirildi.

Omega-3 yağ asitleri zeka gelişimine katkı sağladığı gibi uykunun düzenli hale gelmesini ve bu sayede melatonin hormonunun da artmasını sağlıyor.