Çocuğunuzun geç konuşmasının sebebi TV olabilir

Çocukların dil gelişimi en geç 3 yaşına kadar tamamlanır. Fakat bazı çocuklarda durum böyle olmaz.

Konuşma bozukluklarının en yaygın sebebi dijital ekranlardır. Elektronik cihazlarla fazla haşır neşir olan çocukların algıları ekranlardaki hızlı akışa göre daha düşük olduğundan gördükleri şeyleri kavrayabilmek için büyük çaba harcarlar. Bu da dünyaya algılarını ve duygularını kapatmalarına neden olur.

Ayrıca TV karşısında fazla vakit geçiren çocuklar ebeveynlerinden ve sosyal ortamlarından uzak kaldıkları için sağlıklı uyaranlara maruz kalmamış olurlar. Bu da konuşma güçlüğüne sebebiyet verir.