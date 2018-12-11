Çocuğunuzun dudağındaki uçuğu önemseyin!

ZATÜRRENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pnömoni yani zatürre akciğerlerde bakteri veya virüslerin yol açtığı bir enfeksiyondur. Erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebilen zatürre, halen dünyada ve ülkemizde özellikle 1-4 yaş arası çocuklarda ölüm nedenlerinin yüzde 40'ından sorumludur. Akciğer enfeksiyonları soğuk algınlığı bulguları ile başlar. Akciğere yerleşip tipik bulguların ortaya çıkması birkaç günü bulabilir. Doç. Dr. Ercan Tutak , zatürre belirtilerini sıraladı:

-39 derece ve üzeri yüksek ateş

-Öksürük

-Balgam çıkarma

-İştahsızlık

-Halsizlik

-Çabuk yorulma

-Sık ve zor nefes alma

-Hırıltılı solunum

-Göğüs ağrısı

-Karın ağrısı

-Dudakta uçuk

ZATÜRREDE 8 RİSK FAKTÖRÜNE DİKKAT!

Zatürre çocuklarda her yaş grubunda görülebilir. Zatürrede risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

-Çocuğun 2 yaş altı ve hiç anne sütü almamış olması

-Bebeğin erken ve prematüre doğması

-Olumsuz sosyoekonomik şartlar

-Yetersiz beslenme

-Kötü hijyenik koşullar

-Kalabalık ortamlarda yaşama

-Sigara dumanına maruz kalma

-Bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklar

ZATÜRRENİN TEKRAR ETME RİSKİ OLDUKÇA DÜŞÜK

Zatürre geçiren bir çocuğun tekrar zatürre olma riski, eğer altta yatan bir bağışıklık yetersizliği yoksa daha önce hiç zatürre geçirmemiş çocukla aynıdır. Zatürreden korunmak için öncelikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve solunum yoluyla enfeksiyonların yayılımını kolaylaştıracak; kalabalık, havalandırması kötü, sigara içilen ortamlardan uzak durulması gereklidir. Bağışıklığın güçlendirilmesi beslenmenin dengeli, yeterli olması ve yaşa uygun aşıların zamanında uygulanması ile sağlanabilir. Pnömokok, suçiçeği, kızamık, hemofilus influenza ve grip aşıları akciğer enfeksiyonlarına karşı çocukları büyük oranda korur. Eğer bir çocukta zatürre yılda ikiden fazla veya toplamda üçten fazla tekrarlıyorsa ya da iyileşme beklenenden uzun sürüyorsa altta yatan diğer nedenler araştırılmalıdır. Çocuk mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından kistik fibrozis, reflü, solunum yollarına yabancı cisim kaçması ve doğumsal bazı akciğer anormallikleri açısından değerlendirilmelidir.