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Çocuğunuzun dikkat dağınıklığını bu egzersizlerle önleyin

Odaklanma güçlüğü yaşayan çocuğunuza bazı egzersizler yaptırarak bu durumu önleyebilirsiniz.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:30
Çocuğunuzun dikkat dağınıklığını bu egzersizlerle önleyin

Okul dönemindeki çocuklarda çeşitli nedenlere bağlı olarak odaklanma güçlüğü görülebiliyor. Bu olumsuz durum ileride çocuğun akademik performansını etkileyebiliyor.

Dikkat dağınıklığı olan çocuğunuza bazı egzersizler yaptırarak bu durumu önleyebilirsiniz.

Denge ağırlıklı oyunlar oynatın, sanata ve spora yönlendirin, gevşeme ve nefes egzersizleri yaptırın, söylediklerinizi tekrar ettirin, bir tablo gösterip daha sonra gözlerini kapatıp anlatmasını isteyin.

Bu egzersizleri haftada 2-3 kere yaptırarak dikkat dağınıklığından kurtulabilirsiniz.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:30
  1. dikkat dağınıklığı
  2. odaklanma güçlüğü

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