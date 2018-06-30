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Çocuğunuzun derslerde başarılı olmasını istiyorsanız...

Çocuğunuzun karnesi sizi de onu da memnun etmediyse önümüzdeki dönem kahvaltı menüsüne eklemeniz gerekenleri derledik...

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:24
Çocuğunuzun derslerde başarılı olmasını istiyorsanız...

Sağlıklı ve doğru beslenen çocukların akademik başarıları diğer çocuklara göre daha yüksektir. Şayet çocuğunuzun başarısız olduğunu düşünüyorsanız işe öncelikle beslenme programını değiştirerek başlayın.

Kahvaltı çok önemli bir öğündür. Okula gitmeden önce çocuğunuz mutlaka kahvaltı etmelidir.

Kahvaltıda süt ve yumurta yemesi zihninin açılmasını sağlayacaktır. Bu da enerjik ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca kahvaltıda ceviz, fındık, pekmez, bal tüketmek de sağlıklı beslenmesi için çok önemlidir.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:24
  1. sağlıklı beslenme
  2. çocuk sağlığı
  3. çocuğun başarılı olması için

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