Çocuğunuzun derslerde başarılı olmasını istiyorsanız...

Sağlıklı ve doğru beslenen çocukların akademik başarıları diğer çocuklara göre daha yüksektir. Şayet çocuğunuzun başarısız olduğunu düşünüyorsanız işe öncelikle beslenme programını değiştirerek başlayın.

Kahvaltı çok önemli bir öğündür. Okula gitmeden önce çocuğunuz mutlaka kahvaltı etmelidir.

Kahvaltıda süt ve yumurta yemesi zihninin açılmasını sağlayacaktır. Bu da enerjik ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca kahvaltıda ceviz, fındık, pekmez, bal tüketmek de sağlıklı beslenmesi için çok önemlidir.