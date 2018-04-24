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Çocuğunuzun burnu kanıyorsa...

Çocuğunuzun burnu kanarsa başını geriye mi eğiyorsunuz? Çocuklara verilen bu tavsiyenin tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı!

24 Nisan 2018 Salı 22:17
Çocuğunuzun burnu kanıyorsa...

Bu yaygın çocukluk probleminin nasıl durdurulacağına dair ortada pek çok yanlış bilgi dolaştığını belirten Dirim Yaşam Akademisi kurucularından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan Elmas, çocuğunuzun burnu kanarsa yapmanız gerekenler hakkında bilgiler verdi.

 

GERİYE DOĞRU YASLAMAK DOĞRU DEĞİL

 

 

Sırt üstü uzanmak ya da kafayı geriye yaslamak gibi eski tipte uygulamalar işe yaramaz, çünkü çocuklardaki burun kanaması genellikle burnun ön tarafındaki kan damarlarında başlar. Çocuğu sırt üstü yatırır ya da kafasını geriye yaslarsanız kan boğazından aşağı ilerler ve çocuğun nefesini keser. Çocuk oturtulduktan sonra kafası öne eğilmeli, böylece kan burnun ön kısmına toplanır, ardından burun kanatlarına hafifçe bastırarak (en az beş dakika) kan normal bir şekilde pıhtılaşana kadar basınç uygulanmalıdır. Eğer çocuğunuz buna dayanabilirse kan damarlarını daraltarak kan akışını yavaşlatması için burun kemeri üstüne soğuk bir havlu ya da küçük bir buz poşeti konabilir. Burun kanamaları burun içi kuruluğun sonucu olduğundan burun içi tahrişi azaltmak amacıyla nemli tutulmalıdır.

 

BURUN KANAMASI NASIL ÖNLENİR

 

 

- Çocuk uyumaya gitmeden önce kulak temizleme çubuğu ile burun çevresine biraz vazelin sürün.

- Uyurken burnu ile oynuyorsa ellerine çorap geçirip uyumasını sağlayın.

- Burun içine spreyle tuzlu su püskürtmek de işe yarayacaktır. Tuzlu su çocuklardaki kronik burun kanamalarını tedavide en iyi bilinen yöntemdir. Ayrıca, burun içini nemli tutmak ve tahrişi azaltmak için idealdir.

ÇOCUĞUNUZUN BURNU HAFTADA İKİ KEZ KANIYORSA DİKKAT!

 

 

Çocuğunuzun haftada ikiden fazla burun kanaması varsa doktora görünmesi gerekir. Bu türden nadir görülen vakalarda ameliyat gerekebilir.

 

 kadinvekadin.net

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:17
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