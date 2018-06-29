Çocuğunuzun ateşini doğal yollarla düşürmek için...

Ebeveynler çocukları ateşlenince oldukça endişelenirler. Fakat ateş her zaman korkulacak bir durum değildir.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ateşlenen çocuk için kaynatılan bir bardak ıhlamur çayına 1 çay kaşığı nane ekleyip içirmeyi tavsiye ediyor.

Çocuğunuzun bu karışımı içtikten sonra terlemeye başladıysa bu ateşin düşmesine işarettir.