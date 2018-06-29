Çocuğunuzun ateşini doğal yollarla düşürmek için...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun çocukların ateşini düşürebilmek için bir önerisi var.29 Haziran 2018 Cuma 10:46
Ebeveynler çocukları ateşlenince oldukça endişelenirler. Fakat ateş her zaman korkulacak bir durum değildir.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ateşlenen çocuk için kaynatılan bir bardak ıhlamur çayına 1 çay kaşığı nane ekleyip içirmeyi tavsiye ediyor.
Çocuğunuzun bu karışımı içtikten sonra terlemeye başladıysa bu ateşin düşmesine işarettir.
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