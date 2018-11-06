Çocuğunuzu sigaradan muhafaza edin!

EBEVEYNLERE DÜŞEN GÖREVLER

Günümüzden toplum sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri olan sigarayla mücadelede bilinç yaratmak büyük önem taşıyor. Sigaradan en büyük zararı gören bebek ve çocukları korumak için anne babalara büyük görev düştüğünü söyleyen Psikolog Mehmet Fatih Yiğit, "Çocukların rol modeli olan anne ve babalar sigara kullanmamalı, evde kesinlikle sigara içilmemeli, içirtmemelidir. Çünkü çocuklar anne babasının aynası gibidir” dedi.

BEBEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Sigaradan en fazla etkilenen gruplar arasında bebek ve çocukların yer aldığını hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Mehmet Fatih Yiğit, sigaranın zararlarına ilişkin şu bilgileri paylaşıyor: "Sigaranın bebek üzerindeki etkisi henüz anne karnında iken başlar. Gebelik döneminde içilen sigara, düşük riskini içmeyenlere göre oldukça arttırır. Yine sigara içen gebelerde plasentanın yapısının bozulması ve bebeğin yeteri kadar beslenememesine bu durumda düşük doğum ağırlığına ve gelişim geriliğine sebep olabilir. Bebek plasentadan yeteri besini alamadığı için anne karnında başlayan gelişim geriliği doğduktan sonrada bakım ve tedaviyi gerektirir. Emziren annelerin sigara kullanımı kandaki nikotin oranının artmasına ve süt oluşumunu sağlayan prolaktin hormonunun azalmasına neden olur. Sigara dumanına maruz kalarak büyüyen bebek ve çocuklarda toksik maddelerin etkisiyle mikroplara karşı savunma mekanizmaları zayıflar ve mikroplarla oluşan bronşit ve zatürre gibi akciğerler hastalıklarına daha sık rastlanır. Sigara dumanına maruz kalarak büyüyen bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı çok sık olarak görülür, bu da ileriki yaşlarda çocuğun işitme fonksiyonunda kayıplara neden olabilir. Ebeveynlerinin sigara kullandığı bebek ve çocuklarda bronşit ve astım riskini de artırır.” diye ifade etti

EBVEYNLERİN ÇOCUKLARI İLE VAKİT GEÇİRMESİNE ENGEL

Psikolog Mehmet Fatih Yiğit, günümüzde sigara kullanan yetişkinlerin büyük bir kısmının çocuk yaşlarda model aldığı kişi veya kişilerin sigara kullanıyor olmasından etkilenerek sigaraya başladığını belirtiyor. Sigara ve zararlarıyla ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar ve kanuni kısıtlamaların bu konuda bilinçlenmeye neden olmakla birlikte henüz tam bir farkındalık oluşturulamadığının altını çizen Psikolog Mehmet Fatih Yiğit, "Sigara kullanımının çocuklarına da zarar vereceği bilinciyle davranmaya çalışan bazı ebeveynler farkında olmadan başka hatalar yapmaktadırlar. Balkonda veya mutfakta sigara içmeyi evin içerisinde içmiyormuş gibi algılamak yanlıştır. Evin herhangi bir bölümünde içilensigara dumanı o evde yaşayan bebek ve çocukları etkileyecektir. Anne ve babaların gözden kaçırdığı en büyük olumsuzluklardan biri de balkonda ve mutfakta sigara içerken çocuğunu sigara dumanından koruma refleksiyle içerde bırakması, çocuğu uzak tutabilmek için eline tablet veya telefon vermesi ya da televizyon karşısında oturtmasıdır. Bu durum çocukların psikososyal gelişimde olumsuz etki yarattığı gibi bağımlılık seviyesine varabilecek sonuçlar da doğurabilir. Bu durum maalesef çoğu yetişkin tarafından gözden kaçmaktadır. Ayrıca sigara, anne ve babaların çocuklarıyla daha az zaman geçirmesine ve kaliteli, nitelikli zaman ayırmamasına neden olur” şeklinde konuştu.