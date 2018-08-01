Çocuğunuzu sakın böyle oturtmayın!

Tamamen doğal bir durum olan, hiçbir hastalığın belirtisi olmayan w oturuşu, iki bacağın birden yana açılıp diz kapaklarının önce olduğu bir oturma şeklidir.

W oturuşunda çocuklarda kas sertliği görülebilir. Ayrıca w oturuşu kullanılmayan kasların aktivitesini azaltıp, çocuğun dik durmasında problem yaşamasına ve kaba motor becerilerinin geliştirilmesinin gecikmesine sebep olabilir.