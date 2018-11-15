Çocuğunuzu namaza alıştırmak için...

Çocuklara her zaman doğruyu söyleyin, asla yalan söylemeyin. Çocuğunuzun size duyduğu güveni her zaman muhafaza edin. Annesinin veya babasının yalanına şahit olan bir çocuk onlara karşı güven kaybına uğrar, beynine şüphe yerleşir. Böyle bir durumdaki çocuğun namaza ve diğer ibadetlere olan arzusu gayet tabii zedelenir.

Çocuklar bazen şımarıklıkla Rabbimizle ilgili istenmeyen sözler sarf edebilirler. Duymazdan gelin, dikkatini başka bir şeye, başka bir konuya çekin. "O nasıl söz, öyle söyleme, bir daha duymayayım!" gibi öfkeli ifadeler kullanmayın. Yanlış söz ve davranışların üzerine gidildikçe bu durum çocuğun beynine kazınır ve sabitlenir. Üzerinde durulmadığında ise unutulur.

YEDİ YAŞIN ÖNEMİ BÜYÜK

Çocuklarınızın terbiyesinde "Allah böyle emretmiş, Peygamberimiz böyle yapmamızı istemiş" vurgularını çokca yapın. Mesela yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması konusunda temizlik, sağlık vurgusundan önce "Peygamberimiz de böyle yaparmış, bizim de böyle yapmamızı istemiş" şeklinde anlatmanız ne güzel olur.

Çocuk namaz kılma zamanı olan yedi yaşına gelinceye kadar ki süreçte, onu devamlı Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ile besleyin.

Yedi yaşına gelince de, namazın, Rabbimizin bize bir emri olduğu ve Allah'a şükredebilmek için mutlaka namaz kılmamız gerektiğini, kendisinin de artık namazı öğrenip kılması gerektiğini güzel bir dille anlatın.

Çocuğumuz yedi yaşına geldiğinde namaz surelerini öğrenmiştir. Artık namaza alıştırma, namaz kılma zamanıdır. Çocukları namaza mümkünse yaz mevsiminde alıştırın. Çünkü yazın havalar sıcak olduğu için abdest alması kolay olacaktır. Ayrıca yazın namaz vakitlerinin arası uzun olduğu için çocuk sıkılmayacaktır.

Çocuğunuz kız ise annenin, erkek ise mümkünse babanın namaza alıştırması doğru olanıdır. Ama babanın gün içinde evde olmayışı, bu görevi anneye yüklüyor. İlk başlarda çocuk nasıl namaz kılınacağını, nelerin ne zaman okunacağını öğreninceye kadar yanımızda beraber kılmalıyız. Okuduklarımızın ilk kısımlarını çocuğun da duyacağı şekilde okuyup kavramasını sağlamalıyız.

Mümkün olduğunca namazları evimizde cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz. Erkek çocukları camileri, orada namaz kılmayı çok seviyorlar. Onlarla camiye gitmek ne güzel olur.

BEZDİRMEMEYE ÖZEN GÖSTERELİM

Kız çocuklarını namaza alıştırırken, namazda mutlaka başları örtülmelidir.

Çocuğa beş vakit kıldırılmalıdır ama yatsıdan önce uyuyan bir çocuk on yaşına kadar uyandırmak için fazla zorlanmamalı, kendi haline bırakılmalıdır. Sabah namazları için kaldırılmalı çok uykusu varsa zorlanmamalı, fazla ısrar edilmemelidir.



Bezdirmek, yanlış yöntemdir

Çocuğu sabah namazı için kaldırırken sabırlı olunmalı, severek, okşayarak, tatlı sözler söyliyerek kaldırılmaya çalışılmalıdır. Sabah namazına kalkamayan çocuğa gün içinde sabah namazının önemi anlatılmalı, sabah namazında meleklerin de bizimle olduğu öğretilerek kılması için heveslendirilmelidir. Akşam da yatsıyı kılıp hemen yatması, uykusunu alması ve sabah namazına kolay kalkabilmesi sağlanmalıdır.

Misafirlikte, kırda gezide yani ev dışındaki her yerde de namazı kılıp namazın hiçbir yerde terk edilemiyeceği uygulamalı olarak öğretilmelidir..

Mümkünse, çocuğu namaz kılan ailelerle bir araya gelin. Çocuk kendisi gibi namaz kılan çocuklarla bir arada olsun. Cami arkadaşları edinsin.

HEDİYE İLE NAMAZ OLMAZ

Çocuğa namaz veya yapması gereken ibadetler konusunda hediye vaadinde bulunmayın. Ama teşvik etmek için ara sıra güzel davranışlarından, namaz kılmasından memnuniyetinizi belirterek küçük hediyeler verebilir, yanağına bir öpücük kondurabilir, onu çok sevdiğinizi söyleyebilirsiniz.