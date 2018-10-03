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Çocuğunuzu mutlu etmek için yapmanız gerekenler

Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler, "Aynı ortamda bulunuyor olmak aynı ortamı paylaşıyor olmak birlikte vakit geçirildiği anlamına gelmez. Zamanın sadece süresi değil, niteliği de önemli." dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:57
Çocuğunuzu mutlu etmek için yapmanız gerekenler

Modern yaşamın getirdiği olanaklar ve çalışma hayatıyla birlikte ebeveynlik farklı yönlere doğru evriliyor. Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler, teknolojinin hayatın her alanında var olmasıyla birlikte, babaların gün içerisinde çocuklarıyla elli saniye, annelerin ise en fazla beş dakika birebir zaman geçirmekte olduğunu, bu sürenin çocukları mutlu etmek için yeterli olmadığını söyledi. Yetişkinleri dahi esir alan teknolojinin çocukların psikolojisi üstünde de çok ciddi etkileri bulunuyor.

Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler, sözlerine şöyle devam etti:

AYNI ORTAMI PAYLAŞIYOR OLMAK BERABER OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELMEZ

Tüm yönüyle dengeli ve uyumlu bir çocuk yetiştirmek için sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanması yerine psikolojik ve sosyal yönünün gelişimine yönelik etkileşimler oldukça önem kazanıyor. Çocukların psikolojik ve sosyal yönünün gelişimi de ailesine ve çevresine bağlı olarak değişiyor. Psikolojik ve sosyal yönünün kuvvetlenmesi de, çocukla kurulan ilişki ve ilişkinin niteliğine bağlı. Birlikte geçirilen zamana yapılan vurgu son dönemde sıkça karşımıza çıkıyor. Her ne kadar birlikte uzun zaman geçirildiği düşünülse de etkileşimin ve dikkatin tamamen çocuğun üzerinde olduğu süre, düşünülenden çok daha kısa

ÇOCUKLARA VERİLMESİ GEREKEN MESAJ

Çocukla geçirilen süre zarfı boyunca, çocuklara verilen mesaj da oldukça önem taşıyor. Çocuklarla birlikte geçirilen süre içerisinde çocuklara, ‘senin için buradayım’, ‘seni dinliyorum, ‘seni anlıyorum‘, ‘seni önemsiyorum‘ mesajlarının verilmesi gerekiyor. Ayrıca, ailelerin çocukla paylaştığı süre kısa olsa bile etkileşimin ve farkındalığın olması, çocukla olan birlikteliği anlamlı kılmak için önemli. Çok pahalı ve karmaşık oyuncaklar yerine birlikte zaman geçirmek çocukluk anılarında daha fazla yer alıyor.

MUTLU ETMEK İÇİN ONU DİNLEYİN

Güler, son olarak ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

* Çocuğumuzla duygu paylaşımında bulunun, mutluluğunuzu onunla paylaşın.

* Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurarak çocuğunuzu dinleyin.

* Dikkatiniz farklı bir yerde olmadan tamamen çocuğun ne söylediğine odaklanın.

* Çocuğun güçlü yönlerini takdir edin.

* Yemeğe ailece birlikte oturun.

* Başkalarının hislerine önem vermeyi öğretin.

* Çocuğun duygularını ifade etmelerine imkân sağlayın.

* Çocuğunuza sevginizi gösterin.

* Başka çocuklarla arkadaşlık kurmalarına olanak sağlayın.

* Ekrana bakma süresini azaltın.

 

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 22:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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