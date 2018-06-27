Çocuğunuzu hipertansiyondan korumak için...

Hipertansiyon yalnızca yetişkinlerde görülen bir hastalık değildir. Çocuklar arasında da sıklıkla görülen bu hastalık genellikle saplıklı beslenmeyen kişilerde ortaya çıkar.

Çocuğunuzu bu hastalıktan korumak için teknolojik aletlere ayırdığı vakitlerin süresini kısaltmalı, sosyal etkinliklerin sayısını artırmalı, ekran karşısında yemek yemesine izin vermemeli, tuz tüketimizi kısıtlamalı ve kan basıncı izlenimini belirli aralıklarla yaptırmalısınız.