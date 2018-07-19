Çocuğunuzu göz hastalıklarından korumak için yumurta yedirin

Göz sağlığı için küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Sağlıklı bir beslenmenin de olmazsa olmazı proteindir.

Yumurta kalsiyum ve protein deposudur. Çocuklarınızda göz hastalıklarının önüne geçmek için her gün en az 1 yumurta yedirmelisiniz.

Yumurta ayrıca A vitamini içeriğiyle gözün retinasındaki ışık iletiminde önemlidir.