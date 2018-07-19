Çocuğunuzu göz hastalıklarından korumak için yumurta yedirin
Doktorlar çocuklukta her gün en az 1 adet yumurta tüketilmesi gerektiğini söylüyor.19 Temmuz 2018 Perşembe 18:00
Göz sağlığı için küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Sağlıklı bir beslenmenin de olmazsa olmazı proteindir.
Yumurta kalsiyum ve protein deposudur. Çocuklarınızda göz hastalıklarının önüne geçmek için her gün en az 1 yumurta yedirmelisiniz.
Yumurta ayrıca A vitamini içeriğiyle gözün retinasındaki ışık iletiminde önemlidir.
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