Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini böyle çözün

5-6 yaşlarına gelen çocuklar kıyafet seçme konusunda özgür olmak isteyebilirler. Hatta mağazadan istediği kıyafeti de almak isteyebilirler. Fakat her zaman çocukların bu isteklerini yerine getirmek mümkün olmayabiliyor. Çünkü bazen çocuklar kışın yazlık kıyafet yazın ise kışlık kıyafet giymekte diretebiliyorlar.

Böyle bir durumda çocuğunuzun kıyafetini bir gün önceden onunla beraber seçebilirsiniz. Seçtiği kıyafeti uygun bulmuyorsanız ona tatlı bir dille neden uygun olmadığını açıklamalısınız. Ona kendi kıyafetinizden örnek verebilirsiniz.

Eğer çocuğunuz tüm bunlara rağmen kriz çıkarıyorsa onun haftalık giyimini önceden planlamayı deneyebilirsiniz.