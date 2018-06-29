Çocuğunuzla keyifli vakit geçirmek için...
Tatilde olan çocuklarınızla keyifli vakit geçirmeniz için sizlere birkaç önerimiz var...29 Haziran 2018 Cuma 10:33
Çocuklar karnelerini aldı, şimdi onlar için tatil vakti. Peki bir yerlere gidemiyorsanız, evde vakit geçirmek zorundaysanız çocuğunuzla nasıl eğlenebilirsiniz?
- Çocuğunuzla beraber araştırmalar yapıp yeni şeyler öğrenebilirsiniz.
- Kelime dağarcığını genişletmek için ona seveceği kitaplar alabilir ve evde okuma saati düzenleyebilirsiniz.
- Okul dönemine hazırlık için beraber eğitici şarkılar dinleyip ezberleyebilirsiniz.
- Eğitici oyuncaklar satın alıp evde oynarken ona eşlik edebilirsiniz.
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