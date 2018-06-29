Çocuğunuzla keyifli vakit geçirmek için...

Çocuklar karnelerini aldı, şimdi onlar için tatil vakti. Peki bir yerlere gidemiyorsanız, evde vakit geçirmek zorundaysanız çocuğunuzla nasıl eğlenebilirsiniz?

Çocuğunuzla beraber araştırmalar yapıp yeni şeyler öğrenebilirsiniz.





Kelime dağarcığını genişletmek için ona seveceği kitaplar alabilir ve evde okuma saati düzenleyebilirsiniz.





Okul dönemine hazırlık için beraber eğitici şarkılar dinleyip ezberleyebilirsiniz.

Eğitici oyuncaklar satın alıp evde oynarken ona eşlik edebilirsiniz.