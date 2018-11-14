THY- Banjul
0553 313 94 23

Çocuğunuzda bu durumları fark ederseniz...

Hekime gitmenizi gerektirecek durumları zamanında fark etmelisiniz.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:29
Çocuğunuzda bu durumları fark ederseniz...


Çocuk hastalıkları, aileler için korkulu rüyalardan biri. Rahatsızlıklar zamanında tedavi edilmezse, beraberinde daha ciddi sorunlar getirebiliyor. Hastalıkların tedavisi için ise, yapılması gereken öncelikle belirtileri erken farketmek. İşte çocuklarda dikkat edilmesi ve hekime götürülmesi gereken hastalık belirtileri:

Benlerde büyüme

Eğer çocuğunuzun cildindeki ben, asimetrik, garip renkli, 6 mm’den büyükse veya giderek büyüyorsa mutlaka doktora gitmelisiniz.

Saç dökülmesi

Saç dökülmesinin sebebi vitamin eksikliği veya iç organlarda oluşan bir rahatsızlık olabilir. Ne olduğunu anlamak içinse doktora gitmeniz şart.

Huy değişimi

Birden bire oluşan iştahsızlık, uyku problemleri veya hareketlerinde yavaşlama gibi problemler, doktora gitmek için en önemli sebeplerden.

Bıngıldak Büyümesi

Bıngıldak, bebekler için normaldir, zaman içinde kapanacaktır. Fakat eğer durmayıp; büyümeye devam ederse, bir hastalığın belirtisi olabilir.

İşitme bozukluğu

Çocuğunuz ondan bir şey istediğinizde tepki vermiyor ya da ismiyle seslendiğinizde cevap vermiyorsa, işitme problemleri olabilir. Mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekiyor.

Sürekli susamak

Yaz günlerinde normal karşılanır herkes gibi çocukların da susaması. Fakat yaz geride kaldı, çocuğunuzun sürekli su içmek istemesi fark edilmese de bazı ciddi problemlerin belirtisi olabilir.

Horlama

Hafif hırıltılar tehlikeli değildir fakat eğer çocuğunuz uyurken sesli horluyorsa nefes alma problemlerine işaret olabilir ve ihmal ederseniz, beraberinde daha ciddi sorunlar getirebilir.

Bıngıldak gelişimi

Yukarıdaki çizimde görüldüğü üzere bebeğin tam olarak gelişmemiş olan kafatası kemiklerinin birleşme noktalarındaki yumuşak dokuya bıngıldak denir. En çok bilinen ve fark edilen bıngıldak alnın üzerinde, tam bebeğin tepe noktasında bulunan ön bıngıldak olmasına mukabil aslında bebekte çok farkedilmeyen arka ve yan bıngıldaklar vardır.

Bebeğin beyin gelişimi için bıngıldağın varlığı mucizevidir. Çünkü eğer bebek kafatası olgunlaşmış ve tam olarak kemikleşmiş doğsaydı beyni gelişip büyüyemeyecekti.

Ne zaman kapanır?

Bıngıldak ne zaman kapanır sorusuna tam bir tarih vermek mümkün değildir. Beyin gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için bıngıldağın erken kapanmaması gerekir. Tepede bulunan ve ön bıngıldak olarak adlandırılan bıngıldak bebek altı aylıkken kapanma sürecine girer ve 1,5 ile 3 yaş arası dönemde tamamen kapanır. Ortalama kapanma ve kemikleşme süreci 13 ay civarıdır.

Ancak bazı bebeklerde daha erken kapandığı gözlenebilmektedir. Aşırı demir alımı, yine çok miktarda demir (kan damlası) kullanımının bıngıldağı erken sertleştirdiği düşünülmektedir. Bazı uzmanlar aksine, D vitamini desteğinin bıngıldağın kapanmasına bir tesiri olmadığı görüşündeler.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:29
  1. bebek
  2. bebek sağlığı
  3. bıngıldak gelişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çamaşır makinesine bir kaşık karabiber koyarsanız...
    1. Çamaşır makinesine bir kaşık karabiber..
    2. Nurdağı’nda orman yangını çıktı
    3. 4 soru 4 cevap
    4. Sızdırıldı! WhatsApp'a 2 yeni özellik..
    5. Malatya'da bomba yüklü araçla..
    6. Orkide dirençlidir, yeter ki bakmasını..
    7. Kocaeli'de kamyon alev aldı,..
    8. Yunanistan göçmenleri demir çubukla..
    9. Bursa'da bebeğin yemek borusuna kaçan..
    10. CHP'den Mansur Yavaş'a rozet yanıtı
    11. Af ne zaman çıkacak?
    12. Abdurrahim Albayrak: Vagner Love'u..
    13. Fransa'dan Amerika'ya sert cevap!
    14. Hamas'tan ABD'ye sert tepki!
    15. İsrail'den Avigdor Liberman..
    16. Terör örgütü PKK'ya yardımda bulunan 6..
    17. Katil İsrail askerleri Filistinli..
    18. Çocuğunuzda bu durumları fark..
    19. KYK burs ücretleri ne zaman ödenmeye..
    20. Kilis'te şoke eden görüntü! Asılı kaldı
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş