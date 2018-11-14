Çocuğunuzda bu durumları fark ederseniz...



Çocuk hastalıkları, aileler için korkulu rüyalardan biri. Rahatsızlıklar zamanında tedavi edilmezse, beraberinde daha ciddi sorunlar getirebiliyor. Hastalıkların tedavisi için ise, yapılması gereken öncelikle belirtileri erken farketmek. İşte çocuklarda dikkat edilmesi ve hekime götürülmesi gereken hastalık belirtileri:

Benlerde büyüme

Eğer çocuğunuzun cildindeki ben, asimetrik, garip renkli, 6 mm’den büyükse veya giderek büyüyorsa mutlaka doktora gitmelisiniz.

Saç dökülmesi

Saç dökülmesinin sebebi vitamin eksikliği veya iç organlarda oluşan bir rahatsızlık olabilir. Ne olduğunu anlamak içinse doktora gitmeniz şart.

Huy değişimi

Birden bire oluşan iştahsızlık, uyku problemleri veya hareketlerinde yavaşlama gibi problemler, doktora gitmek için en önemli sebeplerden.

Bıngıldak Büyümesi

Bıngıldak, bebekler için normaldir, zaman içinde kapanacaktır. Fakat eğer durmayıp; büyümeye devam ederse, bir hastalığın belirtisi olabilir.

İşitme bozukluğu

Çocuğunuz ondan bir şey istediğinizde tepki vermiyor ya da ismiyle seslendiğinizde cevap vermiyorsa, işitme problemleri olabilir. Mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekiyor.

Sürekli susamak

Yaz günlerinde normal karşılanır herkes gibi çocukların da susaması. Fakat yaz geride kaldı, çocuğunuzun sürekli su içmek istemesi fark edilmese de bazı ciddi problemlerin belirtisi olabilir.

Horlama

Hafif hırıltılar tehlikeli değildir fakat eğer çocuğunuz uyurken sesli horluyorsa nefes alma problemlerine işaret olabilir ve ihmal ederseniz, beraberinde daha ciddi sorunlar getirebilir.

Bıngıldak gelişimi

Yukarıdaki çizimde görüldüğü üzere bebeğin tam olarak gelişmemiş olan kafatası kemiklerinin birleşme noktalarındaki yumuşak dokuya bıngıldak denir. En çok bilinen ve fark edilen bıngıldak alnın üzerinde, tam bebeğin tepe noktasında bulunan ön bıngıldak olmasına mukabil aslında bebekte çok farkedilmeyen arka ve yan bıngıldaklar vardır.

Bebeğin beyin gelişimi için bıngıldağın varlığı mucizevidir. Çünkü eğer bebek kafatası olgunlaşmış ve tam olarak kemikleşmiş doğsaydı beyni gelişip büyüyemeyecekti.

Ne zaman kapanır?

Bıngıldak ne zaman kapanır sorusuna tam bir tarih vermek mümkün değildir. Beyin gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için bıngıldağın erken kapanmaması gerekir. Tepede bulunan ve ön bıngıldak olarak adlandırılan bıngıldak bebek altı aylıkken kapanma sürecine girer ve 1,5 ile 3 yaş arası dönemde tamamen kapanır. Ortalama kapanma ve kemikleşme süreci 13 ay civarıdır.



Ancak bazı bebeklerde daha erken kapandığı gözlenebilmektedir. Aşırı demir alımı, yine çok miktarda demir (kan damlası) kullanımının bıngıldağı erken sertleştirdiği düşünülmektedir. Bazı uzmanlar aksine, D vitamini desteğinin bıngıldağın kapanmasına bir tesiri olmadığı görüşündeler.