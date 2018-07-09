Çocuğunuza oyuncaklarını toplama alışkanlığını kazandırmak için...

Çocuklarınızın küçük yaşta sorumluluklar almaya başlaması ilerleyen yıllarda birçok zorlukla kolayca baş edebilmesini sağlar. Bu yüzden çocuğunuza evde ufak sorumluluklar vermelisiniz.

Birçok çocuk oyuncaklarını dağıtıp yerine koymaz. Onlara oyuncaklarını toplama alışkanlığı kazandırarak üstesinden gelebileceği bir sorumluluk yükleyebilirsiniz.

Öncelikle haftanın bir günü, sonra her gün oda toplama zamanları oluşturmalı ve koyulan kuralı asla esnetmemelisiniz. Çocuğunuz böylelikle sorumluluğunun bilincine varıp odasını bir süre sonra siz söylemeden toplayacaktır.