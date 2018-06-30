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Çocuğunuza kitap okursanız...

Çocuğunuza kitap okumanın onda bırakacağı etkiyi sizler için araştırdık...

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:16
Çocuğunuza kitap okursanız...

Küçük yaşlarından itibaren çocuğunuza kitap okursanız bu ona kitap okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırır.

Ayrıca sözel anlatım gücü, kelime dağarcığının gelişmesi, hayal dünyasının ve evrene bakış açısının genişlemesini, düşünce gücünün ileri seviyelere taşınması da kitap okuma sayesinde gerçekleşir.

Çocuğunuza okuyacağınız kitapları satın alırken yaş seviyesine uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca çocuğunuza okumadan önce uygunluğunu tespit edebilmek için önce kendiniz okumalısınız.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:16
  1. kitap okuma
  2. çocuğa kitap okumanın faydaları
  3. kitap sevgisi nasıl kazandırılır
  4. kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır

YORUM YAZ

  • AliAli11 sa önce
    Evet haksız yere cezaevinde bu milletin ekmeğini yiyiyor. İdamedilmesi gerekiyor.
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