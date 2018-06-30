Küçük yaşlarından itibaren çocuğunuza kitap okursanız bu ona kitap okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırır.

Ayrıca sözel anlatım gücü, kelime dağarcığının gelişmesi, hayal dünyasının ve evrene bakış açısının genişlemesini, düşünce gücünün ileri seviyelere taşınması da kitap okuma sayesinde gerçekleşir.

Çocuğunuza okuyacağınız kitapları satın alırken yaş seviyesine uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca çocuğunuza okumadan önce uygunluğunu tespit edebilmek için önce kendiniz okumalısınız.