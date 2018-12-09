THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı?

Tuvalet eğitimi çok önemli. Çünkü; yanlış yapılan uygulama ya da bir söz çocuğun ileriki yaşlarını olumsuz etkiler. İşte tuvalet eğitimi ile ilgili detaylar…

09 Aralık 2018 Pazar 21:48
Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı?

TUVALET EĞİTİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocukların tuvalet eğitimine başlamadan önce bir çizelge hazırlanmalıdır. Bu çizelge çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunun birtakım belirtiler doğrultusunda anlaşılmasının ardından çocuğun gelişim yeteneği ve hızı, göreve odaklanmaya yönelik psikolojik durumu ile yeteneği ölçülerek hazırlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise çocuğun cinsiyetidir. Kız ve erkek çocukları arasındaki hazır olma işaretleri farklılık gösterebilir, dolayısıyla eğitime başlanacak yaş da farklılık gösterecektir. Öte yandan erkek ve kız çocuklarının başarılı tuvalet eğitimi ipuçları da büyük ölçüde farklıdır.

Tüm bu bilgilerin ışığında çocukların tuvalet eğitimine kaç yaşında başlanmalı sorusunun cevabının, gözetilen birtakım faktörlere göre çocuktan çocuğa değişmesi normal bir durumdur.

Çocuğunuzun tuvalet eğitimine başlaması gerektiğini düşünüyorsanız önce onu gözlemlemeye başlayın. Çocuğunuzda belirli yüz ifadeleriyle birlikte hareketlerinden birtakım değişiklikler fark edebilirsiniz. Örneğin; normalde yapmadığı şekilde bacakları çapraz bir şekilde sakince duruyorsa ya da cinsel organını tutuyorsa bu gibi durumlardan mesanesinin dolu olduğu sonucuna varabilir ve tuvalete çıkma yönünde bir ihtiyacı olduğunu düşünebilirsiniz.

ÇOCUĞUN HAZIR OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Yukarıda bahsi geçen yüz ifadesi ve belirli hareketlerin yanı sıra çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunun göstergesi birtakım durumlardan söz edilebilir. Bu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Genel itibarıyla bağımsız olmak istediğine dair arzu göstermesi

Talimatları uygulayabilme yeteneği

Altınının eskiye göre daha uzun süre kuru kalması

Bağırsak hareketlerinin düzene girmiş olması

Özendiği yetişkinleri taklit etmesi (abisi, ablası gibi)

Memnun etme isteği

Tuvalete tek başına oturup kalkabilmesi

İsteklerini konuşarak ifade edebilmesi

Bu durumlarla birlikte şayet çocuğunuz pantolonunu, pijaması vs. kendi başına indirip kaldırabiliyorsa bu durumda tuvalet eğitiminin daha rahat ve başarılı geçmesi beklenir. Fakat bu bir zorunluluk değildir, tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun bu yeteneğinin gelişmiş olması şart değildir. Aksi durumda da gözlenen belirtiler doğrultusunda eğitime başlanması ve eğitimin başarıyla sonuçlanması mümkündür.

Öte yandan tuvalet eğitimi bireysel gelişimden olduğu kadar kültürel birtakım faktörlerden de etkilenir. Yani dünyanın bazı yerlerinde çocuklar daha erken yaşta tuvalet eğitimine tabi tutulurken farklı yerlerde eğitime daha geç yaşlarda başlanabilir. Sonuç olarak ebeveynlerin çocukları için en doğru yaşı tespit ederek ona göre eğitime başlamaları tavsiye edilir.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini..
    3. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
    4. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
    5. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
    6. Maçın ardından
    7. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    8. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
    9. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
    10. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
    11. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
    12. Ayvanın faydaları nelerdir?
    13. Maçın ardından
    14. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    15. "İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi..
    16. Portakallı tatlı
    17. "Çok şükür ki Türkiye'deki Müslümanlar..
    18. Çocuklarda alerji artışının nedenleri?
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü..
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe