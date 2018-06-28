Çocuğunuz prenses sendromuna yakalanmış olabilir

Kendilerini prenses gibi gören kız çocukları prenses sendromu yaşarlar. Bu hastalıkta kız çocukları prenses gibi davranmaya çalışırlar.

Aileler de çocuklarına gereğinden fazla hassas davrandıklarında çocuk kendini iyice izlediği çizgi filmlerdeki prenses karakterleriyle özdeşleştirir.

Prenses sendromu yaşayan çocuklar sık sık ağlama krizlerine girer, marka takıntısı yaşarç

Çocuğunuzun böyle bir sendroma yakalandığını düşünüyorsanız ona ne katı ne yumuşak davranmalı, onun da diğer çocuklardan bir farkının olmadığını göstermeli, sorumluluk yüklemeli, kötü bir olay karşısında ona her şeyi toz pembe göstermemelisiniz.