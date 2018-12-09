Çocuğunuz konuşmadan önce yürüyorsa…

DİKKAT EKSİKLİĞİ

Uzm. Psk. Leyla Arslan anlattı:

'Konuşmadan önce yürüyorsa anneler dikkat etmeli. Çocukta zorluk yaşıyorsanız çocuğu takip edin. Hareketli çocuklara yaramaz çocuklar denir oysa dikkat eksikliği olan çocuklar ayrıntılara dikkat etmez, uyku sorunu vardır, hiperaktivitesi de varsa kıpır kıpırdır, dürtüsellikte tutturmaları çok fazladır, sıraya girmez, kural öğrenemez. Bazı çocuklarda sadece biri vardır bazılarında üçü de vardır.

HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN NEDENİ...

Nedenlerine bakınca mesela Amerika'da bir eyalette çok fazla hiperaktif çocuk varmış. Nedenlerine bakınca benzindeki kurşun olduğu ortaya çıkmış. Kurşunsuz benzin kullanarak oranı azaltmışlar. Dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğuna mutlaka başka hastalıklar da eşlik eder.

ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA

Dikkat eksikliği erkek çocuklarda 5 kat fazla görülüyor. Dikkat eksikliği olan çocukların beyni 'dur düşün yap' şeklinde çalışmıyor. Biz terapide bu çocuklara 'düşünmeyi' öğretiriz. Hem ilaç hem egzersiz olarak destekleriz. Bu çocukları arka sıraya oturtmamalıyız. Az ödev vermeliyiz, sınıfın popüler çocuklarını bu çocuklara oyun öğretmesi için görevlendirmeliyiz. Oyun oynamayı bilmek sosyalleşmekte çok önemli.

SINAVLARDA ÇOK ETKİLENİYORLAR

Bu tarz çocukları dövmemeliyiz, azarlamamalıyız. Yetişkinlerde de görülüyor. Bu çocuklar sınavlarda da çok etkileniyor. Bu çocuklar hem toplumda güçlük çeker hem de güçlük yaratır. Tedavide hekim aile okul işbirliği şart.