Diş gıcırdatmasının sebebi genellikle psikolojik nedenlerden kaynaklanır fakat hastalık habercisi de olabilir. Ebeveynler çocuklarını genellikle gece uykusunda diş gıcırdatırken görebilir.

Diş gıcırdatması masum bir durum değildir, ciddi rahatsızlıkları tetikleyebilir. Stres, sağlıksız beslenme, ağızdaki kapanış sırası bozuklukları diş gıcırdatmasının sebebi olabilir.

Diş gıcırdatan çocuk öncelikle altındaki psikolojik nedenlerin öğrenilmesi için pedolog ile görüştürülmelidir. Daha sonrasında ise diş doktoruna gidilebilir.

Tüm önlemlerinize rağmen hala çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa bağırsak parazitlerinin olup olmadığına baktırmalısınız.