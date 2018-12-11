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Çocuğunuz devamlı hasta oluyorsa…

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşenur Kaya, "Çocuklarınızın bağışıklık sistemini probiyotikten zengin besinlerle güçlendirebilirsiniz. Özellikle bu mevsimde bol bol tarhana içirin, ev yoğurdu yedirin, doğal sirke ile yapılmış lahana turşusunu sofranızdan eksik etmeyin. Şeker-çikolata yerine Trabzon hurmasıyla lezzetli atıştırmalıklar yapın" dedi.

11 Aralık 2018 Salı 23:05
Çocuğunuz devamlı hasta oluyorsa…

BAĞIRSAK FLORASI BOZULUNCA HASTA OLUYORLAR

Çocukluk çağında kazanılan alışkanlıklar bağışıklık sistemi üzerinde büyük rol oynar. Sağlıklı bir birey yetiştirmek için ailelerin sofralarında probiyotiklere geniş yer açmaları gerekir. Hazır gıdalar, sağlıklı beslenme alışkanlığını bozarak çocuğun alması gereken yararlı besinleri engeller. Ayrıca içerdiği katkı maddeleri reflüye sebep olarak bağışıklığı etkiler. Yaptığımız çalışmalar, besin alerjisi olan çocukların bağırsak florası ve bakteri çeşitliliğinin diğer çocuklardan farklı olduğunu gösterdi. Bu nedenle çocukların probiyotiklerden zengin beslenmesi bağırsak florasını düzenler ve alerjik hastalık gelişimini azaltabilir.

ABUR CUBUR MU ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIĞI MI?

Hamburger, patates kızartması, cips, çikolata, şeker veya gazlı içeceklerle çocuğunuzun sağlığı arasında bir seçim yapmalısınız. Eğer sizin fast food veya abur cubur yeme alışkanlığınız varsa muhtemelen çocuklarınız da onlara yedirdiğiniz besinlere alışacaktır. Bunun yerine çocuklarınıza tarhana çorbasını sevdirin, cips yerine atıştırmalık olarak ev yoğurdu veya doğal sirke ile yapılmış lahana turşusu verin. Pırasalı yumurta yapabilirsiniz. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekle yapılmış peynirli sandviçler tercih edebilirsiniz. Zeytinyağlı, soğanlı mercimek köftesi yedirebilirsiniz. Yanında kefir veya ayran içirebilirsiniz. Tatlı yemek istiyorsa Trabzon hurmasını ezerek, ceviz veya fıstıkla karıştırıp lezzetli bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Aynı şekilde muz, elma ve nar da yedirebilirsiniz.

SİGARA VE KÜFTEN UZAK TUTUN!

Beslenmenin yanı sıra çocuğunuzu sigara, küf ve rutubet ortamından uzak tutmak astım ve bronşit gelişimini azaltabilir. Çocuğun alerjisi olduğu maddeleri saptayıp, uzaklaştırabilirsek alerjik hastalıkların gelişimini engelleyebiliriz. Sık sık hasta olan, sürekli burun akıntısı veya tıkanıklığı olan, tekrarlayan öksürük ve hırıltısı olan hastalar çocuk immünoloji ve alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile alerji ve astım tedavisi yüz güldürücü sonuçlar verir.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:05
  1. Trabzon
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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