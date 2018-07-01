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Çocuğunuz çekingense...

Selektif Mutizm (seçici konuşmamazlık) sıklıkla çocuk yaşlarda, özellikle de 1-3 yaş arası dönemde görülüyor. Çekingen kişiliğin bu rahatsızlığın ortaya çıkışında önemli bir faktördür ve hastalık nedeninin tam olarak bilinmemektedir.

01 Temmuz 2018 Pazar 00:05
Çocuğunuz çekingense...

Psikolojik kökenli bir hastalık olan seçici konuşmamazlık; çocuklarda genellikle 3 yaşa kadar belirti veriyor ve çocukların kendilerini ifade etmede sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. Tıpta Selektif Mutizm adıyla anılan seçici konuşmamazlık; çocuğun özellikle aile içinde ve diğer bazı yakın çevreler dışında, toplum içerisinde (okulda, arkadaşlarının yanında, sokakta) konuşmaması olarak kendini gösteriyor. Seçici konuşmamazlık, konuşulanların anlaşılabildiği ancak konuşulanlara yanıt alınmadığı bir sorun olmasıyla öne çıkıyor. Sosyal açıdan içine kapanma sorunlarının seçici konuşmamazlıkla birlikte sık görüldüğünü ifade eden Psikolog Ayşe Yanık Knudsen, konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

ÇEKİNGENLİK, SEÇİCİ KONUŞMAZLIKTA ÖNEMLİ BİR ETKEN

Selektif Mutizm (seçici konuşmamazlık) sıklıkla çocuk yaşlarda, özellikle de 1-3 yaş arası dönemde görülüyor. Çekingen kişiliğin bu rahatsızlığın ortaya çıkışında önemli bir faktördür ve hastalık nedeninin tam olarak bilinmemektedir.

Belirtileri ise;

Çocuk özellikle evde ve başka durumlarda konuşurken, toplum içerisinde hiç konuşmamasıyla dikkat çeker.

Selektif Mutizm en az 1 ay sürer.

Çocuğun konuşmama durumu; çocuğun kendini doğru ifade etmesini, başkalarıyla iletişime geçmesini engellediğinden psikolojisini olumsuz yönde etkiler, çocukta genel bir mutsuzluk görülebilir.

SELEKTİF MUTİZM TEDAVİSİ KAYGI GİDERME ODAKLI UYGULANIYOR

Bir tür kaygı bozukluğu olduğu düşünülen rahatsızlığın tedavisinde kaygı gidermeye yönelik, özgüven tamamlayıcı ve sosyal çevrede psikolojik olarak rahatlamayı teşvik edici bir terapi yapılması gerekiyor. Tedavi süreci; ailenin de dahil olduğu bir terapi, bilişsel davranışçı yöntemler ve duruma göre eklenebilecek ilaç tedavisiyle tamamlanmalıdır. Bu konuda, alanında uzman bir kişiden yardım alınması ve tedavi sürecine ailenin dahil edilmesi son derece önemlidir.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 00:05
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