Çocuğunuz altını ıslatıyorsa...

Uzmanlar 7 yaşına kadar alt ıslatmanın normal bir durum olduğunu belirtiyor. Fakat bazı yöntemlerle bu durumdan kurtulmak da mümkündür.

Uyumadan önce çocuğunuza sıvı içirmemek yersiz bir durumdur. Yalnızca uyumadan önce kafeinli ve sıcak kakaolu içeceklerden çocuğunuzu uzak tutmalısınız.

Çocuğunuzu uyumadan önce mutlaka tuvalete götürmeli ve ihtiyacını gidermelisiniz.

Piyasada satılan yatak ıslatma alarmlarından satın alabilirsiniz. Ayrıca sıvı geçirmeyen alez kullanmak da olası kazalara karşı temizliğinizi kolaylaştıracaktır.