Çocuğunuz 2 yaş sendromu geçiriyor olabilir

2 YAŞ SENDROMU NEDİR?

Bu dönem, bebeklikten çocukluğa geçiş evresini oluşturur. Özellikle de çocuğun duygusal dünyasında büyük iniş-çıkışlara neden olur. Ayrıca "2 yaş sendromu" ya da "Korkunç 2 yaş" olarak adlandırılır. Bu süreç 2 yaşla birlikte başlayabileceği gibi 18 ay civarında da görülebilir ve 36. aya kadar devam edebilir. Bu dönemde çocukta görülen en belirgin özelliklerin başında negatif tutum gelir.

Bebeklik döneminde anne ile kendi arasında ayrım yapmayan çocuk, hareket becerilerinin gelişmeye başlaması, başka kişiler ve eşyalarla yeni deneyimler yaşaması sonucunda kendisini anneden ayrı bir birey olarak algılamaya başlar. Böylece anne ile arasındaki mesafe giderek artar. Çocuk zamanla kendi isteklerinin ve duygularının olduğunu da fark eder. Önceleri anne-baba ve diğer yetişkinlere uyum sağlayan, anlayış gösteren çocuk; sözcük dağarcığına "hayır", "yapmayacağım", "yemeyeceğim" gibi ret içerikli kelimelerinin eklenmesiyle her şeyi zor kabul etmeye başlar. Çocuğun kendi istek ve ihtiyaçlarının farkına varması, onun bireyselleşmesi için gerekli bir adımdır.

2 YAŞ SENDROMUNDA OLAN ÇOCUK NELER YAPAR?

1-Yoğunlukla istediklerini anlatmak yerine sık ve tiz bir sesle ağlamayı seçer.

2-Birçok şeye yumruklarını sıkarak ve bir ayağını yere vurarak itiraz eder.

3-Hayır”, “ istemiyorum”, “ gelmem, yapmam” ifadelerini sıkça kullanır .

4-İstekleri yapılmadığında aşırı tepki içeren davranışlar gösterebilir. Başını yere vurma, anne babaya vurma, eşyaları etrafa fırlatma, bazen saatleri bulan öfke patlamaları bunlara örnek verilebilir.

5-İştahta kesilme olabilir.

6-Uyku problemleri yaşanabilir. Geç yatma isteği, gecenin bir vakti kalkma ve yatmama isteği gibi..

7-Ebeveyn tepkisine karşı küsme, alınma, kendi kendine içlenme, kendi kendine konuşma tepkileri gösterebilir.

8-Kendine çok fazla güvendiği için, aman kapılara dikkat. Dışarı çıkıp komşuya gitme isteği dahi duyabilir.

9-Anne ve babanın engelleyici ve aşırı koruyucu davranışları (aman dikkat kırarsın, aman dikkat dökersin gibi söylemleri),

10-Kardeşler arasındaki kıskançlık

11-Temizlik konusundaki ısrarcılık,

12-Tuvalet eğitimi,

13-Herhangi bir konuda engellenme,

14-Aile içindeki anne ve babanın bir birine şiddet uygulaması,

15-Yiyecek ve içecekler konusunda anne ve babanın ısrarcı tutumu,

16-Çocuğun gün içerisinde enerjini harcayamaması,

17-Anne ve babanın yeterince ilgilenmemesi de çocuğu ilgi çekmeye zorlaması

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