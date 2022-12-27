Çocuğunu babaya göstermeyen anneye 3 gün hapis cezası verildi

22 Aralık 2022 tarihinde görülen bir davada verilen kararla, Niğde’de çocuğunu gerekçesiz bir şekilde babasına göstermeyen anneye disiplin hapsi cezası verildi. Ayrıca bu ceza paraya çevrilmediği için çocuğu göstermeyen anne doğrudan hapis yatacak.

Sırada süresiz nafaka zulmünün sonlanması var

Konuya ilişkin gazetemezi değerlendirmelerde bulunan Süresiz Nafaka Platformu kurucusu İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Çocuklarını göremeyen babalar için yıllardır yapmış olduğumuz mücadele ve Yeni Akit gazetesinin katkısıyla sürekli dile getirdiğimiz çocuk icrası sorunu 6 ay önce çıkan yasa ile son buldu ve babalar çocuklarını icrasız, para vermeden görmeye başladı. Çocuk haczinde adalet er ya da geç yerini buldu. Şimdi sırada süresiz nafaka zulmü, boşanma davalarının uzunluğu, tedbir nafakasının kaldırılması ve tazyik hapsinin sona erdirilmesinde. İnşallah seçimden önce bu yasalar da yüce Meclis’imizden geçer ve gerçek adalet yerini bulur.”

Göstermeyene karşı yasal hakkınızı kullanın

7.5 saat süren TBMM Adalet Komisyonu’nda çocuk icrası ile ilgili platformu olarak sundukları 9 maddeden 7’sinin kabul edilip Meclis’ten kanun maddesi olarak geçerildiğini hatırlatan Ergincan, şöyle devam etti: “Bu maddelerin en önemlisi olan çocuğunu göstermeyen tarafa disiplin hapsi uygulaması meyvesini vermeye başladı. 22 Aralık tarihinde görülen mahkemede verilen kararla Niğde’de çocuğunu bilerek göstermeyen anneye disiplin hapsi cezası verildi. Bu ceza paraya çevrilmediği için çocuğunu babaya göstermeyen anne doğrudan hapis yatacak. Boşanma sonrası çocuğunu koz olarak kullanan ve hırs uğuruna eşine çocuğunu göstermeyen annelere artık disiplin hapsi ve tekrarı halinde velayetin el değiştirme cezaları var. Evlatlarını göremeyen babalara Yeni Akit gazetesi aracılığı ile bir kez daha sesleniyoruz; hiçbir güç babayı evladından koparamaz. Hırs ve intikam uğruna evladını göstermeyen annelere karşı yasal haklarınızı kullanın ve dava açın. Boşanan anne ve babadır. Evlatları babalarından ayırmaya kimsenin hakkı yoktur.”