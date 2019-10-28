Çocuğun uyku problemi nasıl çözülür? Çocuğun uyuması için bitkisel yöntemler

Çocukların uyku düzeni evdeki bütün bireyleri doğrudan etkiler. Bunun yanı sıra çocukta görülen huzursuzluk ve gelişim sürecini etkileyen olumsuzluklar, çocuğa da yansımaktadır. Peki ama Çocukların uyku problemi nasıl çözülür? Çocuğun uyuması için bitkisel yöntemler nelerdir? Çocuklar neden uyumaz? Uyku düzeni nasıl kurulur? İşte bütün detaylar...

Çocukların uyku düzeni ve saati gelişimleri için oldukça önemli. Özellikle ruhsal, bilişsel, sosyal ve psikolojik açıdan çocuğu direkt olarak etkiler. Çocuklar gerçekte de uykularında büyürler. Vücutları dinlenirken bir yandan gelişimleri tamamlanır.

Bu nedenle çok hızlı bir şekilde gözünüzün önünde önce el-kol hareketlerine, emeklemeye sonra ayakta durmaya ve bir de bakmışsınız ki koşmaya başlamış. Aslında bu cümledeki gibi hızlıdır gelişimleri. Koşuşturma ve telaş arasında fark edilmeyebiliri.

Gelişimlerinin yüzde 70'i uykuya bağlı olan çocuklar için bir düzen kurulmalıdır. Bu düzende sabır ve sükunet korunmalı, gerektiği yerlerde destekler alınmalıdır.

Çocuğun düzeninde dikkat edilmesi gerekenler

Çocuğunuzun yattığı alana ve giydiği kıyafetlere dikkat etmelisiniz. Rahatsızlık verecek bir durum söz konusuysa bunların giderilmesi gerekir.

Ortamın güzel kokmasına, alerjenlerden uzak olmasına öözen gösterin.

Kendi yatağında uyumasını ve uyanmasını sağlayın. Yattığı yeri değiştirmemeye özen gösterin.

Sallanma, emme gibi bir aktiviteye bağlanmadan uyku düzeni kurmaya çalışın.

Kararlı bir şekilde uyku düzenine sadık kalmalısınız. Dayanamayıp çocuğunuza eski alışkanlıklarını sunduğunuz takdirde bütün eğitime en baştan başlamalısınız.

Çok aç ve çok tok şekilde uykuya dalmamasını sağlayın. Her iki türlü de midesi sorun çıkaracaktır ve uyanacaktır. Uykudan önce hafif yiyecekler verip, çocuğunuzu 15 - 20 dakika kadar dinlendirin.

Bu düzende istikrar sağlayıp, taviz vermediğiniz takdirde çocuğunuzun uykusu bir düzene oturmuş olacaktır.

Her şeye rağmen çocuğunuz uyumuyorsa rahatlaması için uygulanacak birkaç yöntem mevcut.

- 6. aydan sonra; 1 çay bardağına, 1 silme tatlı kaşığı rezene çayını demleyerek içirebilirsiniz. Fakat ilk başta birer, ikişer kaşıkla başlatıp daha sonraları miktarını artırmalısınız. Geri kalanını annenin içmesinde fayda var. Çünkü annenin sakinleşmesi ve dindinleşmesini sağlayacak olan çay, süte karışarak da etkisini gösterecektir. Çocuğunuzun büyümesiyle birlikte çayı ideal ölçülerde demleyebilirsiniz. (Hazır olarak satılan, özel bitki karışımlarını da temin edebilirsiniz.)

- Çocuğunuzun olduğu odaya kokular ya da esansiyel yağlar sıkarak uykusunu hızlandırabilir, onu rahatlatabilirsiniz. Yastığına ya da yatağının bir köşesine küçük miktarda esansiyel yağlar damlatıp. Çocuğunuza hangisinin iyi geldiğini deneyip, uykusu için bir destek sağlayabilirsiniz.

Bu yağlar;

Lavanta yağı

Kabe samanı yağı (Andropogon yağı)

Roma papatyası yağı

Ylang ylang yağı

Bergamot yağı

Sandal ağacı yağı

Mercanköşk yağı

Sedir ağacı yağı

olabilir. Çocuğunuzla birlikte deneyerek, beğendiği koku üzerine uyku denemeleri yapabilirsiniz.