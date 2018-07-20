Çocuğun özgüveni nasıl geliştirilir?

Özgüven belli bir düzeye ulaşıncaya kadar gelişir. Genellikle 10 yaşında özgüvenin gelişimi tamamlanır. Daha sonra çocuk ergenlik döneminde özgüvenini test etmeye başlar.

Bu durumda çocukların özgüvenini en çok etkileyen kaynak anne-baba tutumu olur. Çünkü çocuklar ilk yıllarını, anne ve babalarını model alarak geçirirler. Bu nedenle ailenin özgüven konusunda çocuklarına iyi model olmaları gerekmektedir.

SAĞLIKLI BİR ÖZGÜVEN DUYGUSU GELİŞTİRİLMİŞ OLAN ÇOCULAR:

Derslerinde ve ders dışı konularda kendilerini yeterli görürler.

Bir şeyi başarma konusunda kendilerine güvenirler.

Sosyal başarıları fazladır.

Herhangi bir soruna karşı çözüm üretme eğilimi gösterirler.

Özgüveni yaralanmış çocuklar:

Toplumca kabul görmeyen davranışları öğrenmede arkadaş baskısından çok çabuk etkilenirler.

Sosyal başarıları daha azdır.

İçe kapanık ve kaygılıdırlar.

Birişi başarma konusunda kendilerine güvenleri yoktur.

Kendilerini sürekli eleştirirler.

Kendileriyle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere sahiptirler.

Depresyona yatkındırlar.

Var olan potansiyellerini başarıya dönüştüremezler.

Çocuğunuzun özgüvensiz bireyler olmaması, saydığımız olumsuzlukların hayatlarını etkilememesi için bir bakalım neler yapılabilir:

Çocuğunuza şartsız sevgi gösterin. Her ne davranış sergilerse sergilesin hatalarında onlara verecek olduğunuz ceza asla sevginizi eksik etmek olmasın. Çocuğunuz sevginizin azalmayacağını bilmeli. Verilen cezaların, sadece yapmış olduğu hatalar nedeniyle hakettiği şeyler olduğunun farkına varmalı.

Çocuğunuzu kıyaslamayın. Çocuğunuzun başkalarından eksik ya da fazla yönleriyle ilgilenmek yerine; onun, yapabildikleri ve yapamadıklarıyla ilgilenin. Çocukların birbirlerinden farklı olduğunu ve her çocuğun kendine özgü bir yeteneğe sahip olduunu unutmayın.

Çocuğunuzu dinleyin. Kendini ifade etmesine izin verin. Bu, onun fikirlerine değer verdiğinizi hissettirir.

Çocuğunuzdan yaşı ve kapasitesi dışında davranışlar beklemeyin. Eğer siz 3 yaşındaki çocuktan misafirliğe gittiğinizde 2 saat boyunca sessizce oturmasını beklerseniz bu yanlıştır. Ki çocuk bu beklentiyi karşılıyorsa o çocukta problem var demektir.

Yine 3 yaşındaki bir çocuktan üstüne dökmeden yemek yemesini beklerseniz bu da yanlıştır. Çocuğunuzun içinde bulunduğu yaş ve gelişim özelliklerini asla göz ardı etmeden ona görevler verip beklentiler içine girin.

Çocuğunuzun çabasını övün ve onu yüreklendirin. Sonuca değil sürece ödül verin.

Aşırı eleştirici ve yargılayıcı olmaktan kaçının.

Kendi davranışlarınızla ona model olun. Çocuğunuzda görmek istemediğiniz davranışları ona ya da başkalarına karşı göstermeyin.

Çocuğunuzla birebir iletişime özel olarak vakit ayırın. Kendisine ona ayırdığınız vaktin sadece ona ait olduğunu hissettirin.

Başkalarının yanında onu küçük düşürmeyin.

Son olarak, onların hata yapmasına izin verin. Önemli olan onu anlamaya çalışmak ve ona ihtiyaç duyduğu konularda sabırla gerekli desteği vermeye çalışmaktır. Bunu asla unutmayın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.