  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çocuğun attığı slogan Haniye’yi güldürüyor… Şehit liderin az bilinen görüntüsü
Gündem

Çocuğun attığı slogan Haniye’yi güldürüyor… Şehit liderin az bilinen görüntüsü

Yeniakit Publisher
2024-08-05 16:34:00 -

Ortaya çıkan görüntülerde bir çocuğun İsrail aleyhine attığı slogana, şehit lider Haniye’nin gülerek tepki verdiği görüldü.

Ömrünü Filistin davasına adayan, son nefesine kadar cihad şuuruyla siyaset yapan ve bu doğrultuda İran’a yaptığı ziyaret sırasında siyonist saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, izleyenleri duygulandıran bir görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail’i tanımak yok

Görüntülerde şehit lider Haniye’nin yanında bulunan küçük bir çocuk, “İsrail’i asla tanımayacağız” sloganı atıyor.

Şehit Haniye’nin, çocuğun attığı slogandan duyduğu mutluluk yüzüne yansıyor.

'MİT, iki suikastı engelledi…' Türkiye’nin Haniye’yi önceden uyardığı ortaya çıktı!
'MİT, iki suikastı engelledi…' Türkiye’nin Haniye’yi önceden uyardığı ortaya çıktı!

Dünya

'MİT, iki suikastı engelledi…' Türkiye’nin Haniye’yi önceden uyardığı ortaya çıktı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazeteduvar’dan Şehid Haniye’ye itibar suikastı! Bunlar gazeteci değil operasyon çocuğu
Gazeteduvar’dan Şehid Haniye’ye itibar suikastı! Bunlar gazeteci değil operasyon çocuğu

Gündem

Gazeteduvar’dan Şehid Haniye’ye itibar suikastı! Bunlar gazeteci değil operasyon çocuğu

İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi
İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi

Medya

İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Haniye için bunu düşünüyorduk! Maalesef planımız yarım kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Haniye için bunu düşünüyorduk! Maalesef planımız yarım kaldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Haniye için bunu düşünüyorduk! Maalesef planımız yarım kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23