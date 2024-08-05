Çocuğun attığı slogan Haniye’yi güldürüyor… Şehit liderin az bilinen görüntüsü
Ortaya çıkan görüntülerde bir çocuğun İsrail aleyhine attığı slogana, şehit lider Haniye’nin gülerek tepki verdiği görüldü.
Ömrünü Filistin davasına adayan, son nefesine kadar cihad şuuruyla siyaset yapan ve bu doğrultuda İran’a yaptığı ziyaret sırasında siyonist saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, izleyenleri duygulandıran bir görüntüsü ortaya çıktı.
İsrail’i tanımak yok
Görüntülerde şehit lider Haniye’nin yanında bulunan küçük bir çocuk, “İsrail’i asla tanımayacağız” sloganı atıyor.
Şehit Haniye’nin, çocuğun attığı slogandan duyduğu mutluluk yüzüne yansıyor.
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