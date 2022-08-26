Çocuğumuzun zihni, zararlı oyuncaklarla kirletilmesin

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Eğitim Danışmanı Tuba Ülker, “Oyuncak, çocuk ve oyun; muhteşem üçlü. Çocuğun gelişim dönemindeki temel ihtiyaçların başında gelen oyuncaklar; çocuğun bizimle konuşma dili ve iç dünyasını yansıtma aracıdır. Bu sebeple oyuncak deyip geçilemeyecek kadar da hassas bir durumdur. Özellikle giderek ürkütücü bir hâl alan ve her an tetikte olmamızıgerektiren (belli bir amaca hizmet maksadıyla üretilen oyuncaklar!) artık bizlere kurda kuzu emanet ettiğimizi gösteriyor” diye konuştu.

Bir çocuğun zihni kirlenirse bir neslin zihni kirlenir!

Eğitim Danışmanı Tuba Ülker, “Oyuncaklar çocuklarımızın iletişim aracı olurken oyun da iletişimin dilidir. Çocuk aslında bu şekilde bizimle konuşur ve iç dünyasını, gördüğü dünyayı bu şekilde yansıtır. Aracı olan oyuncakları sağlıksız seçenekler çocuğumuzun dünyasına katkı sağlamaz. Elbette her oyuncak eğitici ve destek verici de olamayabilir fakat çocuğun oynadığı oyuncak onun rahatlamasını sağlar. Korkunç görünen oyuncaklar ve emsalleri ya da fazlaca şiddet içeren oyuncak türleri öfkeyi, siniri beslemekten başka neye yarar ki? Çocuğun büyümesine, gelişmesine beslenme sağlayacak değerler öfke ve sinir midir ki bizler bu tür oyuncaklarla evlatlarımızı besleyelim? Sonrasında iletişimden tutun da duygulara kadar sağlıksız bir çok etmen doğar. Çünkü çocuk oyuncaklarla konuşur, oyuncaklarıyla hayal kurar, oyuncaklarıyla kendi zihnindeki hayatı yansıtır. İşte tam bu noktada da eğer bir çocuğun zihnini kirletirseniz bir neslin zihnini de kirletmiş olursunuz!” dedi.

Doğru keşif için yola çıkmazsak menzil kirli olur!

Tuba Ülker,“Çocukluk döneminde asla duymaması, görmemesi, keşfetmemesi gereken şeyleri oyuncaklar aracılığıyla şahit olan çocuklarımız bu kirli düşüncelerin keşfine büyüklerin kirli amaçlarıyla çıkarlar. Eğer biz ebeveynler doğru keşif için çocuğumuza yol göstermez isek ya da çıkılan bu yolu düzeltmezsek çocuğumuzun varacağı menzil de kirli olacaktır. Ebeveynler olarak bu noktada alacağımız ilk tedbir çocuklarımızın bu zararlı oyuncaklar ile karşılaşmamalarını sağlamaktır. Kaçınılma olup karşılaşıldığında ise makul bir yaklaşımla uzak tutmak gerekmektedir. Malumunuz bu tarz oyuncaklar önce ekran aracılığı ile çocuğumuzun karşısına geldiği için bizler bile anında müdahale edemiyoruz. Çocuk yetiştirmede de en önemli unsur “anında değil zamanında müdahaledir”. O vakit bu noktada geç kalınmış ya da mümkün değil gibi bir hissiyattan uzaklaşıp fark ettiğimiz ve çocuğun bizi dinlemeye hazır olduğu bir zaman diliminde çocuğumuza kısa, net ve kesin cümleler ile bu zararlı araçların oyuncak olmadığını ve neden bunlarla oynanmaması gerektiğini anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Zararlı oyuncaklar zihni kirletmeyi hedefleyen bir araç!

Tuba Ülker şöyle devam etti; “Unutmayın biz ebeveynler kararlı ve istikrarlı bir şekilde olursak çocuklarımız en fazla bir hafta içinde uyum sağlar ve alışır. Zararlı oyuncaklar konusu ise en az ekran alışkanlığı kadar dikkat edilmesi ve kararlı olunması gereken bir başlık! Çünkü bu tarz oyuncaklar tek başına değil, ekran desteği ile birlikte bir çocuğa her şeyin yapılabileceğini, sınırın olmadığını gösterir ve normalleştirir. Şiddet oyuncaklarının şiddeti normalleştirdiğini, cinsiyetsizliği sergileyen oyuncakların cinsiyetin seçilebilir bir olgu olduğunu, korku oyuncaklarının korkuyu tetiklediğini ve korku pompaladığını unutmayıp kurda kuzu emanet etmemeye dikkat etmeliyiz. Unutmayalım ki zararlı oyuncaklar yetişkinler tarafından üretilen ve yetişkinlerin çocukların zihnini kirletmeyi hedeflediği bir araçtır. Velhasıl kelam zararlı oyuncaklar yetişkinlerin çocuklarımıza yönelttiği yeni nesil silahlardır. Çocuklarımız koruyacak kalkan ise biz ebevynlerin dikkati, ilgisi ve kararlılığıdır.”