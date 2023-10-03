Çocuğa zorla içki içiren kişi tutuklandı
İstanbul'da, bir çocuğa zorla içki içirdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da, bir çocuğa zorla içki içirdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından "Çocuğa zorla alkol içirdiler" başlığı ile paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde ikamet eden F.İ. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüphelinin, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi. (İLKHA)
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