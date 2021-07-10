Çocuğa sosyal sınırlar öğretilmeli

Buğra Kardan

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuğa mahremiyet kavramının iki yaşından itibaren uygun bir şekilde anlatılması uyarısında bulundu. Tarhan, çocuğa davranış sınırlarının öğretilmesinin önemine de işaret etti. “Çocuk üç yaşından sonra evden kopmaya, sosyalleşmeye başlıyor. O dönemde diğer insanlarla temas olduğu için orada davranış sınırlarını öğrenmeli. Nerede duracağını, başkasına nerede ret cevabını vereceğini öğrenmesi için muhakkak anne ve babanın rehberliği gerekiyor” diye konuştu.

Eğitimi anne ve baba vermeli

Mahremiyet eğitimini anne ve babanın vermesini salık veren Tarhan, şunları belirtti: “Mahremiyet eğitimi, çocuğun vücudunun özel bölgesine o izin vermedikçe başkasının dokunmayacağının öğretilmesidir. Mesela anne çocuğa banyo yaptırıyor. O yaştan itibaren çocuğa banyosunu kendi yapmasını öğretmek gerekiyor. Vücudunun o bölgelerini çocuk kendisi yıkasın. O bölgelerin özel olduğunu çocuk zaten farkında olmadan öğrenir. Mesela çocuğunu severken bazı kişiler vardır, poposundan severler. Poposu sevilen çocuk orayı beyindeki haz bölgesi gibi algılar, öğrenir.”

Önemli uyarı

Prof. Dr. Tarhan, “Çocuğa vücudunda bulunun özel bölgelere izni olmadan kimsenin dokunamayacağı öğretilmeli” şeklinde konuştu. Bir çocuğa küçük yaşta ‘Hayır’ deme becerisi kazandırmanın da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şu ifadeleri kullandı: “Buna ‘güvenli davranış’ adını veriyoruz. Davranış sınırlarını öğretmek de gerekiyor. Gece kapıyı çalmadan anne ve babanın yatak odasına girilmeyeceğini öğretmek de sosyal sınırlardandır. Anne ve babanın da çocuğu severken özel alanlarına saygı göstererek sevmesi gereklidir. Bunu öğretirsek çocuk kendini korumayı öğrenir. Genelde çocuklar 6 yaşına kadar taklit ve tekrar yöntemiyle öğreniyor. Genelde gördüğünü taklit eder. Ondan sonra yavaş yavaş özerklik duygusu gelişir ve ergenlikte kendisi olur.”

Empati erozyonuna dikkat

Çocuğa sınır koymanın gelecekte sosyal hayatta uyum sağlamasını kolaylaştırdığını dile getiren Tarhan, empati erozyonu kavramına da değindi. Tarhan, çocuğun empati yapamamasının büyük sorunlara sebep olduğunu savundu.

Tutumlar dengeli olmalı

Anne ve baba tutumlarının dengeli olması gerektiğinin altını çizen Tarhan, şunları kaydetti: “Ne yazık ki ‘Hayır’ deme problemi, çok bastırılan çocuklarda oluyor. Çok sınırsız ve sorumsuz büyütülen gevşek disiplinli çocuklar, adeta dünya etrafında dönüyor gibi benmerkezci şekilde yetiştiriliyor. Diğer çocuklarda ise katı disiplin var. Katı disiplinde çocuk devamlı ‘Onu yapma, oraya dokunma, bunu yapma’ şeklinde büyütülüyor. Çocuğun yapması gereken şeyi bile anne yapıyor. Böyle durumlarda çocuk, ‘Ben yapamam, ben başaramam’ diye düşünüyor. Birisi ona bir şey yaptığı zaman ‘Hayır’ diyemiyor. ‘Hayır’ dediği zaman sevilmeyeceğini zannediyor. Hâlbuki çocuğun annesine babasına bile hayır demesi lazım. Evde soru sormasına, itirazda bulunmasına tepki gösterilen çocuk pasif ve korkak oluyor. Özgüveni olmayan çocuk sosyal fobik oluyor.”

