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Aktüel Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı

Yaşı küçük çocuğu yanlarında götürüp hırsızlık yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki kadının "yankesicilik", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" olaylarından 115, diğer şüphelinin de 92 suç kaydının bulunduğu öğrenildi - Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken çocuk da koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:49:04 -
Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde Suriye uyruklu iş adamının, içinde 12 bin dolar bulunan çantasını 6 yaşındaki bir çocuğa çaldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Ekim'de Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde Suriye uyruklu iş adamı W.Z'nin içinde 12 bin dolar, pasaport ve iş evraklarının bulunduğu çantasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Alışveriş merkezindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 kişinin bir çocuğu yönlendirerek çantayı çaldırdıklarını belirledi.

- Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Polis, 11 Kasım'da şüpheli Büşra Ö. (18) ve Asalet K'yi (19) Maslak-Sarıyer istikametinde ilerleyen aracı durdurarak yakaladı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 6 yaşındaki H.T. de koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Büşra Ö'nün yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarından 115, Asalet K'nin ise 92 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde iş adamı W.Z'nin kıyafet denemek için kabine girdiği sırada alışveriş arabasında asılı duran çantanın bir çocuk tarafından çalınma anı görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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