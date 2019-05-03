'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadınla ilgili yeni gelişme
Sosyal medyada çocuk istismarıyla ilgili yaptığı skandal paylaşım nedeniyle büyük tepki çeken M.I.T., gözaltına alınmasından sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.03 Mayıs 2019 Cuma 06:32
“Ç.I.T” isimli hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir.” diye yazan M.I.T, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.
Küçükçekmece'deki çocuk istismarıyla ilgili skandal paylaşıma imza atan kadın, mahkemeye sevk edildi. “Ç.I.T” isimli hesabından "Yılanın başı küçükken ezilmelidir" diyen M.I.T, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Kadın ilk ifadesinde, yaşam koçluğu yapmadığını, pişman olduğunu ve paylaşımı sildiğini ifade etmişti.
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