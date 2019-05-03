0553 313 94 23

'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadınla ilgili yeni gelişme

Sosyal medyada çocuk istismarıyla ilgili yaptığı skandal paylaşım nedeniyle büyük tepki çeken M.I.T., gözaltına alınmasından sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 06:32
'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadınla ilgili yeni gelişme

“Ç.I.T” isimli hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir.” diye yazan M.I.T, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece'deki çocuk istismarıyla ilgili skandal paylaşıma imza atan kadın, mahkemeye sevk edildi. “Ç.I.T” isimli hesabından "Yılanın başı küçükken ezilmelidir" diyen M.I.T, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Kadın ilk ifadesinde, yaşam koçluğu yapmadığını, pişman olduğunu ve paylaşımı sildiğini ifade etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 06:25
  1. İzmir
  2. çocuğa cinsel istismar
  3. küçükçekmece
  4. gözaltına alındı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası
    1. Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı..
    2. Kadıköy’de önce çevreye ateş açtılar..
    3. Okulda patlama sesi polisi alarma..
    4. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk..
    5. Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti..
    6. Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak
    7. Ramazan öncesi vatandaşa sevindirici..
    8. Mahkûmları taşıyan otobüsle, tank..
    9. Suç makinesi böyle yakalandı
    10. 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadınla..
    11. Maduro askerlerle yürüyerek gövde..
    12. Sokak ortasında silahlı çatışma!
    13. Badavut "kesin korunacak hassas alan"..
    14. 'Kaddafi'nin altınları' diyerek vurgun..
    15. Venezuela’da sokağın tansiyonu..
    16. Zeytinburnu’nda bir iş yerinde..
    17. Trump'un damadı Kushner'den..
    18. Bakırköy’de alt geçide çarpan tır..
    19. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    20. Çarptığı köpeği hayata döndürmek için..
    21. Adana’da ilkokulda korkutan yangın
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Meral Akşener'e çok sert sözler: İP..
    24. Mehmet Emin Genç'ten nafaka..
    25. Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği..
    26. Venezuela'dan ABD'ye flaş çağrı:..
    27. Ahırın avlusu çöktü, bir aile evde..
    28. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar:..
    29. Eski eşini darp eden şahsa mahalleli..
    30. Arsenal İtalyanları devirdi! Turun..
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...